野 “최악의 수사 외압”… 與 “친윤 검찰 조작기소” [檢, 대장동 항소 포기 파장]

국민의힘 장동혁 대표는 10일 충북 청주 충북도당에서 열린 현장 최고위원회의에서 대장동 항소 포기 사건에 대해 “단군 이래 최악의 수사 외압이자 재판 외압”이라고 비판했다. 장 대표는 “법무부 장관, 검찰총장 직무대행이 관여돼 있다고 하면 명백한 탄핵 사유”라며 “거기에 대통령까지 보고받고 묵인했다면 탄핵 사유”라고 강조했다.

장동혁 국민의힘 당 대표가 10일 오전 충북 청주시 충북도당에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

그는 “(항소 포기는) 이재명이라는 종착역으로 가는 대장동 길을 막은 것”이라며 “더불어민주당 김병기 원내대표도 동의했으니 국정조사를 하고, 특검도 하자. 그 끝은 탄핵이 될 것”이라고 덧붙였다. 송언석 원내대표도 “대통령 한 사람의 범죄를 덮기 위해 국가의 법질서 근본부터 허물고 있다”며 “국회 차원의 국정조사와 현안질의를 신속하게 진행할 것을 다시 한 번 제안한다”고 촉구했다.



더불어민주당은 애초 검찰의 기소가 ‘정치검찰의 조작기소’였다며 국정조사 등 모든 수단을 동원해 진실을 밝히겠다고 맞대응했다.



민주당 정청래 대표는 이날 사전 최고위원회의에서 “국정조사, 상설특검, 청문회 등 가용한 모든 수단을 적극 추진할 것”을 지시했다. 김병기 원내대표도 최고위 회의에서 “검찰 수사의 보고와 의사결정 지시까지 이재명 대통령에 대한 수사와 영장 청구 등 전 과정에서 윤석열과 친윤(친윤석열) 검사들이 어떻게 개입했는지 철저히 따져보고 밝혀보자”고 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합

민주당이 ‘항소 포기’의 정당성을 부각하기 위해 ‘기소’ 자체를 문제 삼는 것으로 풀이된다. 민주당은 항소 포기에 대한 검찰 반발을 “정치검사의 쿠데타적 항명”이라고 규정하며 강하게 비판했다.



여야는 법사위 전체회의 개회를 놓고도 마찰을 빚었다. 국민의힘 법사위 위원들은 이날 대장동 항소 포기 사건과 관련한 긴급현안질의를 요구했지만, 민주당은 워크숍 등을 이유로 날짜를 12일로 미뤘다. 법사위 야당 간사 내정자인 나경원 의원은 “회의 개시 요구에 대해 시늉만 하는 껍데기 회의를 하겠다는 것”이라며 “결국 항소를 포기시켜서 이재명 대통령 무죄 만드는 일에 비단길을 깔겠다는 의도로 보인다”고 지적했다.

