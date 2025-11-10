中 외교관, 日 다카이치 겨냥 “목 벨 것”… ‘대만 유사시’ 놓고 양국 도 넘은 설전

다카이치 사나에 일본 총리가 중국의 대만 공격 시 집단적 자위권 행사 가능성을 시사한 것을 두고 중국 외교사절이 극언으로 맞받으면서 양국 간 긴장이 고조되고 있다.



10일 산케이신문에 따르면 쉐젠(薛劍) 오사카 주재 중국 총영사는 전날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 다카이치 총리의 관련 언급이 담긴 아사히신문 기사를 공유하면서 “멋대로 들어온 더러운 목은 주저 없이 벨 수밖에 없다”고 했다. 해당 글은 현재 삭제된 상태이지만, “‘대만 유사(有事·큰일)는 일본의 유사’는 일본의 일부 머리 나쁜 정치인이 선택하려는 죽음의 길”, “중국에 대한 명백한 내정간섭이자 주권침해”, “철회와 함께 소명을 받는 수밖에 없다”, “최저한의 이성과 준법정신을 회복해 민족적 궤멸을 당하는 일을 다시 겪지 않기 바란다” 등 다른 글들은 여전히 남아 있다.

(왼쪽부터) 쉐젠, 다카이치.

이는 지난 7일 중의원 예산위원회에서 “(대만 유사시) 전함을 사용하고 무력행사도 있다면 일본의 ‘존립위기 사태’가 될 수 있다”고 한 다카이치 총리를 겨냥한 발언이다. 2015년 안보 관련법 제정으로 일본은 직접 군사적 공격을 받는 ‘무력공격 사태’가 아니더라도 동맹국 등이 공격을 받아 일본 영토나 국민 생명에 명백한 위험이 되는 존립위기 사태 시 집단적 자위권을 행사할 수 있다.



중국 자극을 피하려 모호한 태도를 유지했던 전임자들과 달리 다카이치 총리가 대만 유사시 일본 자위대 출동 가능성을 열어두며 일종의 ‘금기’를 깬 것으로 해석되지만, 쉐 총영사의 반응 수위 역시 외교 상식을 벗어났다는 평가다. 주일 중국대사관과 외교부 아주사(아시아국)에서 오래 근무한 쉐 총영사는 ‘전랑(戰狼·늑대전사)’ 외교관 중 한 명으로 꼽힌다.



기하라 미노루 일본 관방장관은 이날 기자회견에서 쉐 총영사가 올린 글에 대해 “중국 재외 공관장으로서 매우 부적절하다”며 중국 측의 명확한 설명을 요구했다. 또 외무성과 주중 일본대사관이 중국 측에 강하게 항의하고 조속한 삭제를 촉구했다고 밝혔다.



다카이치 총리는 이날 중의원에서 대만 관련 언급에 대한 입헌민주당 의원 질의를 받고 “철회·취소할 생각이 없다”고 밝혔다.

