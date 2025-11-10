‘트럼프 다큐 조작 논란’ BBC 수뇌부 사퇴

영국 공영방송 BBC 수뇌부가 도널드 트럼프 미국 대통령 연설 조작 의혹 속에 사퇴했다.



BBC는 9일(현지시간) 팀 데이비 사장과 데버라 터너스 보도국장이 사임했다고 밝혔다. BBC는 “전례 없는 일”이라고 전했다.

두 사람의 사퇴는 지난해 10월 방영한 BBC의 ‘트럼프: 두 번째 기회?’ 특집 다큐멘터리가 트럼프 대통령의 발언을 왜곡했다는 의혹이 발단됐다. 다큐멘터리에는 트럼프 대통령이 “우리는 국회의사당으로 걸어갈 것이며 필사적으로 싸울 것”이라고 말하는 장면이 나온다.



이는 몇 시간 간격으로 했던 연설을 한 문장처럼 보이도록 짜깁기해 의회 폭동을 선동한 것처럼 보이게 했다는 지적이 나왔다. BBC 외부 자문위원으로 활동했던 마이클 프레스콧이 관련 문제를 지적하고자 이사회에 보낸 서한이 공개되면서 논란이 확산했다.



데이비 사장은 직원들에게 보낸 성명에서 “유일한 이유는 아니지만 최근의 논란이 영향을 미친 것은 당연하다”며 “사장으로서 궁극적인 책임을 져야 한다”고 전했다. 터너스 국장은 “실수가 있었지만 BBC가 편향돼 있다는 주장은 사실이 아니다”라고 강조했다.

트럼프 대통령은 소식을 접한 뒤 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 글을 올려 “그들은 대통령 선거의 저울을 뒤흔들려 한 매우 부정직한 자들”이라고 직격했다.



일각에서는 이번 논란이 BBC의 논조를 바꾸려는 보수 진영의 압력이라는 분석도 나온다. 일간지 가디언은 프레스콧을 비롯한 영국 보수 진영 인물들이 앞다퉈 BBC 비난에 나선 점에 주목했다.

