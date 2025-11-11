1000대 기업, 자산 1억으로 年 220만원 남긴다

지난 20년간 국내 기업의 자산 대비 수익성이 절반 수준으로 감소한 것으로 나타났다. 한국 기업들이 2004년에는 자산 1억원으로 420만원의 수익을 냈지만 2024년에는 같은 자산으로 220만원의 수익밖에 남기지 못했음을 의미한다.

서울 중구 대한상공회의소. 뉴스1

10일 대한상공회의소가 발표한 ‘매출액 1000대 기업의 20년 수익성 추이와 시사점’ 보고서에 따르면, 국내 매출 상위 1000대 기업의 총 자산영업이익률은 2024년 4.2%에서 지난해 2.2%로 2%포인트 감소했다. 총자산영업이익률은 영업이익을 총자산으로 나눈 것으로, 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용해 수익을 냈는지를 보여준다.



주지환 산업연구원 부연구위원은 “최근 국내 기업의 채산성이 큰 폭으로 악화한 만큼 그간의 지원 정책이 기업의 성장 역량 강화에 실질적으로 기여했는지 면밀히 점검할 필요가 있다”며 “이 같은 추세가 장기화할 경우 기업의 투자·고용·혁신성이 연쇄적으로 둔화해 경제 전반의 활력 저하로 이어질 수 있다”고 우려했다.



보고서는 한계 기업에 대한 보호 정책이 자원 배분 비효율성을 고착시킬 수 있다고 지적했다. 한계 기업은 영업이익으로 이자비용조차 감당하지 못하고 정부 지원에 의존해 ‘연명’하는 기업으로, ‘좀비 기업’으로도 불린다. 한국은행 분석에 따르면 경제 생태계에서 한계 기업이 10%포인트 늘면 정상 기업의 매출액증가율(성장성)과 총자산영업이익률(수익성)은 각각 2.04%포인트, 0.51%포인트 하락한다.



곽관훈 중견기업학회 회장은 “총자산영업이익률의 하락은 기업이 저수익·저투자라는 악순환의 늪에 빠져 있다는 경고 신호”라며 “기업의 수익성이 악화하면 신규설비, 연구개발(R&D) 등에 대한 재투자가 줄어 잠재성장률이 하락할 것”이라고 말했다.



대한상의는 기업의 수익성을 높이려면 기업 규모와 상관없이 성장하는 기업에 보상을 주는 방식으로 정책을 재설계해야 한다고 제안했다.



이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “수익이 줄어드는 기업을 보호하기보다는 수익이 늘어나는 기업을 장려하는 것이 성장률을 제고하는 길”이라고 강조했다.

