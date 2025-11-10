당정 “하나일 때 가장 강해” 원팀 강조

더불어민주당이 본격적으로 지방선거 준비 태세에 들어갔다. 내년 6월 지선을 앞두고 10일 6년 만에 254개 전국 지역위원장을 모아 워크숍을 열고 내부 결속을 다졌다. 국민의힘도 조직강화특별위원회를 구성하고 조직 다지기에 나섰다.

지방선거 모드 돌입 더불어민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표가 10일 경기 광주 곤지암리조트에서 열린 전국지역위원장 워크숍에서 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 정 대표는 이날 “이제는 이재명정부를 성공시키는 것, 국민주권시대를 활짝 여는 것이 우리의 역사적 책무”라고 강조했다. 둘째줄 왼쪽부터 서삼석·전현희 최고위원, 정 대표, 김 원내대표, 황명선 최고위원.

민주당은 이날 경기 광주 곤지암리조트에서 지역위원장 워크숍을 개최하고 당과 정부, 대통령실이 하나로 움직이자고 지선 승리를 다짐했다. 정청래 대표는 “우리는 모두 지난해 12월3일 비상계엄 내란의 밤 때 함께 사선을 넘어서 대한민국 민주주의와 헌법을 지키고자 목숨 걸고 국회로 달려온 동지들”이라며 “이재명정부는 국민주권시대를 여는, 국민과 함께하는 정부”라고 말했다. “우리 목표는 첫째도, 둘째도, 셋째도 이재명정부 성공”이라고 강조한 정 대표는 “각종 개혁 작업과 민생 개혁, 6개월 뒤 있을 지선 승리는 모두 이재명정부 성공과 맞닿아 있다”며 “당은 대통령과 정부가 할 일을 법적, 제도적으로 뒷받침하는 역할을 충실히 해야 하고 그렇게 하겠다”고 덧붙였다.



국민의힘을 향해서는 재차 위헌정당 해산 심판 위험을 언급했다. 정 대표는 “아직도 내란을 반성, 성찰하지 않고 1년쯤 지나니까 고개를 쳐들고 내란을 옹호하거나 동조하는 움직임마저 있다”고 말했다. 그는 “(국민의힘) 추경호 전 원내대표 구속영장(체포동의안)을 국회에서 곧 처리해야 한다”며 “만약 추 전 원내대표가 (계엄 해제) 표결 방해가 사실로 인정돼서 처벌받는다면 국민의힘은 내란정당 오명과 함께 위헌정당 해산 대상이 될지 모른다고 자각하고 자중해야 한다”고 밝혔다.



이날 워크숍에는 대통령실에서 강훈식 비서실장과 우상호 정무수석, 김병욱 정무비서관도 참석했다. 이재명 대통령은 강 비서실장이 대독한 축사에서 “동지들이 있었기에 평화의 새 시대를 열어젖힐 수 있었으며, 아울러 내란의 어둠과 민주주의의 위기를 이겨내고 네 번째 민주 정부를 굳건히 세울 수 있었다”며 “지난 대선에서 증명했듯, 우리는 하나일 때 가장 강하다. 같은 뜻을 품고 같은 곳을 향해 가는 동지들을 믿고, 대통령의 책무를 더욱 충실하게 이행하겠다”고 여당과 대통령실이 ‘원팀’임을 강조했다.



국민의힘도 지선을 위한 조직 정비와 내부 결속에 공을 들이고 있다. 국민의힘 조직강화특위는 이날 전체회의를 열고 당협위원장 인선을 논의했다. 지선 총괄기획단은 12일 오세훈 서울시장, 박형준 부산시장 등 국민의힘 소속 광역단체장 전원이 참석하는 간담회도 개최할 예정이다.

