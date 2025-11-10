캄보디아 ‘코리아 전담반’ 개소… 공조 수사 탄력

경찰이 캄보디아 현지에 우리 국민 보호를 위한 코리아 전담반을 신설했다. 현지 경찰청 내에 설치되는 코리안 데스크와 차이가 있지만 한국인 대상 사건에 대해 캄보디아 경찰과 공조할 장치가 마련된 것이다.



경찰청은 10일 캄보디아 프놈펜에서 캄보디아 경찰청과 코리아 전담반 설치에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고 개소식을 진행했다고 밝혔다. 개소식에는 조현 외교부 장관과 유재성 경찰청장 직무대행이 참석했다.

최재호 서울경찰청 광역수사단 형사기동대 3팀장이 6일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단에서 캄보디아 거점 사기조직 검거 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

코리아 전담반은 한국과 캄보디아 경찰이 함께 근무하는 24시간 대응 기구로 한국인 관련 사고 신고 접수부터 피해자 구조 및 수사, 피의자 송환까지 과정을 신속하게 처리하기 위해 출범했다. 경찰은 이달 중 5~7명을 전담반에 파견할 예정이다. 현지 경찰청 내에 상시 마련되는 코리안 데스크와 다르지만 양측의 이해관계를 조율해 수사기관이 공조할 수 있도록 하는 협력체계가 갖춰졌다.



조 장관과 유 대행은 이날 써 소카 캄보디아 부총리 겸 내무부 장관을 만나 초국경범죄 근절을 위한 범정부 공조체계 구축과 법·제도 정비방안 등도 논의했다. 경찰청은 코리아 전담반을 태국, 베트남, 라오스 등 주변 아세안 국가와 공유하고 범죄예방, 피의자 검거 및 송환, 피해회복으로 이어지는 완결형 국제공조모델로 발전시킨다는 방침이다. 11일에는 인터폴, 아세아나폴 등 국제기구와 한국, 미국, 동남아 국가 등 10여개국이 참석하는 초국경 합동작전 첫 회의를 연다.



캄보디아에서 한국인 실종 신고 의심 건수는 5일 기준 541건으로 2주 전인 지난달 23일(513건) 대비 28건 늘었다.



실종자의 안전 여부가 확인되지 않은 사건은 167건으로 같은 기간 5건이 증가했다. 경찰청 관계자는 “실종 신고 건수는 10월25일부터 일평균 1건으로 감소 추세를 보이고 있다”고 전했다.



경찰은 캄보디아 범죄조직의 배후로 지목된 프린스그룹과 후이원그룹에 대한 수사도 이어가고 있다. 특히 경찰은 가상자산거래소 업비트 압수수색을 통해 후이원그룹과 거래한 200여명의 외국인 가입자 명단과 거래내역을 확보하고 북한 해킹조직과 연계성 등을 수사하고 있다고 밝혔다.

