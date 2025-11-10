농협, 경영성과 부진 대표 등 대폭 물갈이

농협중앙회가 대대적인 인적 쇄신에 나선다. 중앙회를 포함한 전 계열사 대표이사 등 상근 임원과 집행간부를 대상으로 경영 성과 등을 평가해 기준에 미치지 못한 이들은 과감하게 교체한다는 계획이다. 임기와 상관 없이 임원 100여명 중 절반 이상이 교체 대상이 오를 수 있다는 관측이다.

사진=연합뉴스

농협중앙회는 10일 범농협의 신뢰 회복과 경영위기 극복을 위한 전면적인 ‘범농협 임원 인적 쇄신 방안’을 발표하고 올해 12월 인사부터 이 방안을 즉시 적용한다고 밝혔다. 농협은 이번 조치가 혁신 요구에 부응하고 책임경영 체계를 재정립하기 위한 전략적 개편이라고 설명했다.

농협은 경영 성과와 전문성을 중심으로 한 강력한 인적 쇄신을 통해 경영위기 극복은 물론 국민 신뢰 회복을 최우선 목표로 삼겠다는 계획이다. 중앙회를 비롯한 전 계열사의 대표이사, 전무이사 등 상근 임원과 집행간부들을 대상으로 경영 성과가 부진하고 전문성이 부족한 이들을 대대적으로 교체할 예정이다. 농협 관계자는 “인적 쇄신 대상은 임기가 남아 있는 금융 및 경제지주 회장까지 다 열려 있다”면서 “100여명의 대상 중 절반 이상이 바뀔 수 있다”고 말했다.

농협은 아울러 신규 임원 선임 시에는 내부 승진자 및 외부 전문가 영입을 최우선으로 고려하기로 했다. 최근 논란이 됐던 퇴직 후 경력단절자에 대한 재취업을 원칙적으로 제한해 농협에 대한 국민 신뢰도를 높이겠다는 취지다.

인적 쇄신안에 이어 고강도 개혁 방안도 이달 추가로 내놓을 예정이다. 개혁 방안에는 지배구조 선진화, 부정부패·사고 발생 제로화, 합병을 통한 농축협 규모화, 농업인 부채탕감 계획 등이 담기는 것으로 알려졌다.

이번 인적 쇄신안은 농협에 대한 각종 비리, ‘낙하산’ 논란이 일고 있는 중에 나왔다. 강호동 농협회장은 회장 선거가 진행 중이던 지난해 1월 중앙회 계열사와 거래하는 용역업체로부터 1억원이 넘는 금품을 수수한 혐의로 출국금지됐다. 지난달 열린 국회 농림축산식품해양수산위원회 국정감사에서는 상무급 22명 중 18명이 강 회장 선거캠프 출신인 것으로 나타나 낙하산 인사 의혹도 불거졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지