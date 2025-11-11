[이코노 브리핑] 한투증권, 대표 직속 ‘소비자보호 TF’ 신설 외

한투증권, 대표 직속 ‘소비자보호 TF’ 신설

한국투자증권은 10일 김성환 대표 직속으로 소비자보호 태스크포스(TF)를 신설했다고 밝혔다. 소비자보호 TF는 개인고객그룹장과 소비자보호 담당 임원인 최고고객책임자 등 주요 고객 대응 부서의 핵심 인력이 참여해 상품 개발에서부터 영업 현장까지 전 과정의 리스크를 점검하고 고객 의견을 신속하게 반영하는 역할을 맡는다. 한국투자증권은 향후 금융정책 및 규제를 철저히 준수하는 한편, 상품 설계·심사·판매 절차 전반의 투명성을 강화하고 부당 행위 근절을 위한 내부 감시 체계를 전면 개선할 계획이다.

키움운용, 은퇴 시점 배당 높이는 ETF 출시

키움자산운용은 은퇴 시점에 맞춰 자동으로 배당 종목 자산의 비중을 높이는 노후 대비 상장지수펀드(ETF)인 ‘KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환’과 ‘KIWOOM 미국S&P500TOP10&배당다우비중전환’을 출시한다고 10일 밝혔다. 두 ETF는 성장형 자산에 집중적으로 투자하다 목표 은퇴 시점인 2040년부턴 배당형 자산의 비중을 높이는 것이 특징이다. 처음에는 성장형 75%, 배당형 25% 비율로 수익을 추구하다 2040년부터는 성장형 25%, 배당형 75% 구조로 투자대상을 조정한다.

농협손보, 비대면 이상거래 탐지 시스템 도입

NH농협손해보험은 금융범죄 사전 차단을 위해 ‘비대면 이상거래 탐지시스템’을 도입했다고 10일 밝혔다. 이 시스템은 홈페이지·모바일를 통한 보험약관대출, 환급금 지급 등 비대면 업무 처리 과정에서 거래 패턴을 실시간으로 분석한다. 이상 징후가 탐지되면 거래를 사전에 차단해 금융사고를 예방한다.

