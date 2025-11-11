대구 율하산단·금호워터폴리스 분양

대구시가 동구 율하동 ‘율하도시첨단산업단지’와 북구 검단동 ‘금호워터폴리스’의 산업 용지 분양을 시작한다.



10일 대구시에 따르면 율하도시첨단산업단지는 3만2460㎡(19필지) 규모로, 입주 업종은 전자?전기?의료?광학 등 첨단제조업과 정보?과학기술?연구개발 등 첨단서비스업이다.



금호워터폴리스는 7만7249㎡(34필지) 규모로, 입주 업종은 신소재와 자동차 및 운송장비, 전자정보통신, 메카트로닉스?안광학, 지식?문화?정보통신산업 등이다. 산업 용지 분양가는 율하도시첨단산단은 3.3㎡당 459만3000~588만9000원, 금호워터폴리스는 413만9000~718만3000원 수준이다.



이들 산업단지는 다음 달 준공을 앞둬 즉시 공장 착공과 가동을 할 수 있다. 금호강 인근 도심에 위치해 정주 여건이 좋고, 고속도로?도시철도와 가깝다는 장점이 있다. 산업단지별로 특화된 장점도 주목받는다.



스마트그린 국가시범단지인 율하도시첨단산업단지는 첨단 편의시설과 옥상공원, 녹지공간 등 최적의 근로환경을 갖췄다. 기회발전특구인 금호워터폴리스는 대구시와 투자협약을 체결한 입주기업을 대상으로 법인세 감면(5년 100%, 이후 2년간 50%), 지방투자촉진 보조금 지원 비율 가산(5~10%) 등의 혜택을 제공한다. 시는 12∼14일 대구도시개발공사에서 입주 신청을 현장 접수하며, 24일 최종 결과를 발표한다.



박기환 시 경제국장은 “율하와 금호는 대구 도심 내 개발되는 마지막 산업단지로, 디지털?친환경 인프라, 세제?보조금 혜택 등 많은 장점을 갖고 있다”며 “이번 분양이 기업들의 미래 성장을 견인하는 발판이 되기를 기대한다”고 말했다.

