나도 ‘식냥이’ 주세요…“11월 11일, 일본은 ‘빼빼로’·한국은 ‘K가래떡 데이’입니다”

국립식량과학원의 기관 캐릭터 ‘식냥이’ 사진=국립식량과학원 제공

농촌진흥청이 11월 11일 ‘가래떡 데이’를 맞아 대대적인 이벤트를 진행한다.

그간 한국에서는 이 날을 ‘빼빼로 데이’라고 부르며 막대 모양의 초콜릿 과자인 ‘빼빼로’를 연인, 친구, 가족 등 친분 있는 사람들과 주고받으며 기념일로 여겼고 지금도 이어지고 있다.

‘빼빼로 데이’의 정확한 유래는 알 수 없으나 1990년대 초 영남지방의 한 여자중학교 학생들이 서로 날씬해지라고 격려하는 의미로 빼빼로를 주고받은 것에서 시작되었다는 설과 일본에서 건너온 기념일 이란 의견이 엇갈린다.

실제 이날 일본에서는 여성들이 남성들에게 ‘빼빼로를 나눠 주는 날’(포키와 프레츠의 날·ポッキー＆プリッツの日)로 여겨진다.

일본은 11일을 포키와 프레츠의 날(ポッキー＆プリッツの日)로 지정해 기념하고 있다. 사진=일본 교도통신

일본기념일협회는 1999년 포키와 프레츠의 날을 기념일로 지정했다. 하지만 이날은 그렇게 널리 알려져 있지 않고 발렌타인 데이나 화이트 데이 등의 비중이 훨씬 큰 편이다.

반면 한국에서 11일은 국가적으로 지정된 기념일이다. 이날은 ‘농업인의 날’로 농업의 중요성을 되새기고 농민들의 노고를 위로하는 날이다.

특히 이날은 빼빼로 대신 우리 쌀로 만든 가래떡을 주고받아 농업을 장려하자는 ‘K가래떡 데이’ 캠페인이 진행된다.

정부는 젊은 층 사이에서 이날을 막대 과자 주고받는 날로 여기는 인식이 확대되자 2006년에 가래떡을 먹는 ‘K가래떡 데이’로 지정해 쌀 소비 촉진을 장려하고 있다.

쌀 소비 촉진 장려 행사는 올해도 진행된다.

농진청은 앞선 4일부터 11일까지 ‘올해도 11월 11일은 가래떡 데이!’ 온라인 행사를 진행한다.

행사 기간 가래떡을 비롯한 다양한 떡을 먹거나 요리하는 모습을 사진으로 찍어 공개된 소셜미디어(SNS)에 올리고 행사 공지에 ‘참여 완료’ 댓글을 작성하면, 40명을 추첨해 ‘식냥이’ 팬 상품, 우리 품종 쌀 세트 등을 증정한다.

식냥이는 국립식량과학원의 우수성과를 홍보하고 농업에 대한 국민의 이해와 관심을 높이기 위해 제작된 기관 캐릭터다.

국립식량과학원 곽도연 원장은 “K가래떡 데이 행사가 우리 쌀로 만든 가래떡을 함께 나누며 우리 농업의 소중함과 쌀 소비의 중요성을 다시 한번 되새기는 시간이 되길 바란다”며 “농업인의 노고에 감사하고 건강한 식문화로 이어지는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

