원격의료산업협 "비대면진료 이용자 97% 만족…시간 절약·편의성"

대통령실과 정부·여당이 ‘비대면 진료’를 제도화하기로 밝힌 가운데, 실제 비대면 진료를 이용한 환자 대부분이 만족감을 느낀다는 설문 결과가 나왔다. 이용자들은 시간 절약과 편의성 등을 비대면 진료의 장점으로 꼽았다.

비대면 진료 중개 플랫폼 업체들이 주축이 된 원격의료산업협의회(원산협)는 10일 서울 프레스센터에서 ‘비대면 진료의 미래: 대국민 정책 수요조사 결과 발표 및 업계 정책 제언’ 간담회를 열고 이런 결과를 발표했다. 이번 설문은 비대면 진료 이용 경험이 있는 1051명과 의사 및 약사 430명을 대상으로 만족도와 정책 수요, 향후 이용 의향 등에 관해 조사를 진행했다.

설문 결과 비대면 진료를 이용한 환자의 97.1%가 만족한다고 응답했다. 이들은 비대면 진료에 대해 시간 절약 효과(95.7%), 의료 접근성 개선(94.5%), 대면 진료 지연·포기 문제 해결(93.5%), 병원과 약국 정보 접근 용이(91.8%), 의약품 접근성 개선(88.5%) 순으로 긍정적인 효과를 봤다고 답했다.

비대면 진료를 경험한 환자의 91.5%는 삶의 질이 향상됐다고 답했고, 비대면 진료가 당장 중단된다면 88%는 일상에서 불편을 느낄 것이라고 예상했다.

비대면 진료를 경험한 의사와 약사들도 대체로 만족했다. 의사 73.5%와 약사의 56.2%가 만족한다고 응답했다. 의·약사의 경우 환자의 의료 접근성 개선(의사 82.1%·약사 68.5%), 의약품 접근성 개선(의사 70.9%·약사 66.3%) 등을 높이 평가했다.

대면 진료 경험이 있는 곳에서만 비대면 진료를 허용하는 규제와 관련해선 환자의 61.1%, 의사의 67.5%가 반대하는 것으로 나타났다. 환자의 69.8%는 경증 질환이나 기존 약 처방도 초진을 거쳐야 하므로 불필요한 대면 진료가 증가한다며 반대했다. 의사의 경우 77.5%가 경증 질환이나 기존 약 처방은 새로운 의사에게 받아도 불안하지 않다는 점을 반대 이유로 들었다.

비대면 진료 제도화를 위한 구체적인 정책 내용에 대해서는 시각 차이가 있었다. 환자는 정부와 국회가 중요하게 고려해야 할 사항으로 전 과목 비대면 진료 허용(39%), 의약품 배송 허용(37.7%), 약의 성분명 처방(35.1%)을 꼽았고, 의사는 의료사고 책임과 보상 기준 마련(44.4%)을 최우선 순위로 봤다. 이어 비대면 진료 건강보험 수가체계 현실화(43%), 의사 판단하에 초진 허용 대상 범위 확대(34.4%) 등이었다.

약사는 의약품 성분명 처방(64.9%)을 고려해야 한다고 답했다. 이어 대형 약국 쏠림 방지를 위한 제도적 장치 마련(47%), 비대면 진료 공공 플랫폼 구축(33.7%)이 필요하다고 했다. 성분명 처방은 대한의사협회 등 의사들이 반대하고 있는 사안이다.

원산협은 이날 비대면 진료 제도화에 있어 △국민의 선택권과 의료접근성 확대 △규제 중심이 아닌 혁신과 육성 중심의 정책 전환 △공공과 민간이 상호 보완하는 민관협력 기반 구축 등 세 가지에 집중해달라고 제언했다.

이슬 원산협 공동회장은 “비대면진료는 이미 국민이 선택하고 현장에서 실현되고 있는 의료의 현실”이라며 “정부와 국회가 우리의 제언에 따라 비대면진료 제도화를 추진해준다면 비대면진료 서비스 업계는 미래의료 체계 완성을 위해 책임 있는 민간 파트너로서 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

