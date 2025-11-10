세계일보

한수원 한울본부, 상고문화제 겨울편 '피아노 콩쿠르' 개최

입력 : 2025-11-10 16:01:34 수정 : 2025-11-10 16:01:32
울진=이영균 기자 lyg0203@segye.com

한국수력원자력 한울원자력본부는 울진지역 초·중학생의 음악적 재능을 발굴하고 예술 감수성을 키우기 위해 '제3회 한울 상고문화제 겨울(冬)편 피아노 콩쿠르'를 개최한다고 10일 밝혔다.

 

이번 대회는 오는 29일과 12월 20일 두 차례에 걸쳐 한울에너지팜에서 열린다. 

제3회 '한울 상고문화제 겨울(冬)편' 포스터. 한울본부 제공

울진지역 초·중학생이면 누구나 참여할 수 있고, 포스터에 안내된 QR코드를 통해 신청서를 제출하면 된다.

 

접수 기간은 11월 10일부터 24일까지다. 

 

본선은 오는 29일, 결선은 12월 20일에 진행할 예정이다.

 

한울원전은 참가자 전원에게 기념품을 제공하고, 총 16명의 수상자를 선정해 트로피와 장학금을 제공한다. 

 

대상 수상자에게는 피아니스트 특별 레슨 10회를 포함한 마스터 클래스 수강권을 부상으로 지급한다.

 

이세용 한울원자력본부장은 "앞으로도 한울본부는 지역 미래세대가 재능을 발굴하고 성장할 수 있는 다양한 문화적 기반 마련을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

 

콩쿠르와 관련한 자세한 내용은 한울본부 공식 인스타그램 또는 한울본부 홍보부를 통해 확인할 수 있다.


울진=이영균 기자 lyg0203@segye.com 기자페이지 바로가기

