[포토] 허준석-진서연 '다음생은 없으니끼'

배우 허준석(사진 왼쪽)과 진서연이 10일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 TV조선 월화드라마 '다음생은 없으니까' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'다음생은 없으니까'는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장 생활에 지쳐가는, 마흔하나 세 친구의 더 나은 '완생'을 위한 좌충우돌 코믹 성장기 드라마다.

