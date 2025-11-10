세계일보

검색

[포토] 한혜진-장인섭 '연기 호흡 기대하세요!'

입력 : 2025-11-10 15:04:15 수정 : 2025-11-10 15:04:14
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

배우 한혜진(사진 왼쪽)과 장인섭이 10일 서울 마포구 상암 스탠포드 호텔에서 열린 TV조선 월화드라마 '다음생은 없으니까' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

'다음생은 없으니까'는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장 생활에 지쳐가는, 마흔하나 세 친구의 더 나은 '완생'을 위한 좌충우돌 코믹 성장기 드라마다.


한윤종 기자 hyj0709@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

'고우림♥' 김연아, 물오른 청순 미모
  • '고우림♥' 김연아, 물오른 청순 미모
  • 수지, 발레 삼매경…완벽한 180도 다리 찢기
  • 47세 하지원 뉴욕서 여유롭게…동안 미모 과시
  • 54세 고현정, 여대생 미모…압도적 청순미