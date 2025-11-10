尹, 내일 해병특검 출석…수사외압 의혹 '정점' 피의자 조사

윤석열 전 대통령이 오는 11일 이명현 순직해병 특별검사팀의 출석 요구에 응해 대면 조사를 받는다.



윤 전 대통령 측 변호인은 10일 연합뉴스와의 통화에서 "내일 예정된 조사에 출석하기로 확정했다"고 밝혔다.

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

특검팀도 이날 언론 공지를 통해 "윤 전 대통령 측 변호인이 내일 오전 10시에 특검에 출석하겠다고 알려왔다"고 했다.



이날 서초동 특검 사무실에는 서울구치소 보안 관계자들이 찾아와 호송차의 지하주차장 진입 가능 여부, 출입문 위치 등 현장 상황을 둘러본 것으로 전해졌다.



앞서 윤 전 대통령 측은 변호인단의 사정 또는 재판 일정 등을 사유로 들며 특검팀의 출석 요구에 두차례 불응했다.



윤 전 대통령이 별다른 사유 없이 계속 조사를 거부할 경우 특검팀이 체포영장을 청구할 가능성도 점쳐졌으나, 강제구인으로까지 나아가는 상황은 피하게 됐다.



윤 전 대통령은 서초동 특검 사무실 지하주차장을 통해 출입할 예정이라고 설명했다.



그간 특검팀은 주요 피의자들에 한해 1층 로비를 통해 출입하는 것을 원칙으로 했으나, 현장 안전과 윤 전 대통령 측의 요청 등을 감안해 지하주차장 출입을 허용한 것으로 보인다.



윤 전 대통령은 특검 출범의 단초가 된 'VIP 격노'의 당사자이자 임성근 전 해병대 1사단장을 혐의자에서 제외하도록 외압을 가했다는 의혹을 받는다.



내일 조사가 이뤄지면 특검팀은 출범 133일 만에 수사외압 의혹 '정점'에 대한 조사에 나서는 것으로, 외압의 구체적인 경위 및 배경을 캐물을 것으로 보인다.



또 윤 전 대통령은 수사외압 의혹의 핵심 피의자로 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사선상에 올라 출국금지돼 있던 이종섭 전 국방부 장관을 호주 대사로 임명해 도피하도록 도왔다는 의혹도 받는다.



특검팀은 수사외압 의혹에 대한 조사를 먼저 진행한 뒤 이 전 장관 호주 도피 의혹에 대한 조사를 이어가겠다는 방침이다. 이에 따라 윤 전 대통령에 대한 조사는 한차례 이상 진행될 수 있다는 입장이다.

<연합>

