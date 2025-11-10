대구 고교서 폭발물 설치 의심 신고…경찰 "특이사항 없어" [사건수첩]

대구의 한 고등학교에 사제 폭발물 설치 의심 신고가 접수돼 경찰 특공대가 현장 수색을 벌였지만 실제 폭발물은 발견되지 않았다.

10일 대구 남부경찰서에 따르면 이날 오전 8시13분 대구 남구 한 고등학교 소속 A교사가 '교내에 사제 폭탄을 설치했다는 전자우편을 받았다'는 신고를 접수받았다.

사제 폭탄 설치 의심 신고로 학교 출입을 통제하고 있다. 대구=연합뉴스

조사 결과, A교사는 전날 오후 10시 학교 대표 메일 계정으로 발송된 '학교에 폭탄을 설치했고, 하교 때 폭탄을 터뜨리겠다'는 내용의 메일을 이날 오전 확인하고 신고한 것으로 파악됐다.

이에 경찰은 특공대와 폭발물 탐지견을 투입해 3시간여 동안 실제 폭탄 설치 여부 등을 확인했지만 특이사항은 발견하지 못했다.

학교 측은 이날 만일의 사태에 대비해 아침 등교한 학생 1200여명을 모두 귀가조치시켰다 진로진학사이트에도 이런 내용을 학부모들에게 안내했다. 해당 학교는 13일 치러지는 대입 수학능력시험 고사장은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 협박 메일 발송자에 대한 추적도 진행 중이다. 협박 메일은 해당 학교의 자퇴생 명의로 발송된 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “명의 도용 등 모든 가능성을 염두에 두고 수사를 이어갈 방침”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지