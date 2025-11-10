삼성전자, 고창서 ‘스마트허브단지(물류센터)’ 착공… 3500억 투자로 지역산업 새 전기

삼성전자가 전북 고창에 물류센터인 스마트허브단지를 조성하기 위해 10일 착공식을 열고 본격적인 공사에 들어갔다. 이번 사업은 총 3500억원 규모로, 전북 서남권 산업 생태계 활성화의 신호탄이 될 것이라는 기대다.

10일 전북 고창군 고수면 고창신활력산업단지에서 열린 2025 삼성전자 스마트허브단지 착공식에서 김관영 전북도지사(왼쪽 5번째)와 심덕섭 고창군수(〃7번째), 박순철 삼성전자 부사장(〃6번째))을 비롯해 국회의원, 지역 기관·사회단체장 등이 착공 버튼을 누르고 있다. 고창군 제공

이날 오전 고창신활력산업단지에서 열린 삼성전자 스마트허브단지 착공식에는 박순철 삼성전자 경영지원실장(CFO)과 김연성 삼성전자 로지텍 대표이사 등 임원진을 비롯해 김관영 전북도지사, 심덕섭 고창군수, 조민규 고창군의회 의장, 윤준병·이성윤 국회의원, 지역 기관·단체장 등 1000여명이 참석했다.

삼성전자 스마트허브단지는 고창신활력산단 내 부지에 축구장 24개에 해당하는 18만1625㎡ 규모로 들어서며, 자동화 기술과 친환경 설비가 결합된 첨단 물류센터로 조성된다. 2027년 완공되면 500명 이상의 직·간접 고용 창출과 지역경제 활성화 효과가 창출될 전망이다. 삼성전자는 당초 3000억원 규모로 계획했던 투자 금액을 최종 설계·시공 확정 과정에서 3500억원으로 확대했다.

이 단지는 물류 자동화를 핵심으로, 로봇·컨베이어 등 관련 장비 기업들의 연쇄 이전과 투자 유입이 예상된다. 특히 이번 투자는 삼성그룹이 전북지역에 처음으로 건립하는 시설로, 지역 균형발전과 산업기반 확충 측면에서도 큰 의미를 지닌다. 건설 과정에서 지역 내 숙박·식음·주유 등 소비가 늘어나며 지역 내 경제 선순환 구조를 형성할 전망이다.

10일 전북 고창군 고수면 고창신활력산업단지에서 열린 2025 삼성전자 스마트허브단지 착공식에서 김관영 전북도지사(왼쪽 7번째)와 심덕섭 고창군수(〃9번째), 박순철 삼성전자 부사장(〃8번째))을 비롯해 국회의원, 지역 기관·사회단체장 등이 시삽을 하고 있다. 고창군 제공

그동안 고창군은 삼성전자와의 첫 만남 이후 전담 직원을 배치해 행정절차 지원과 기업 민원 원스톱 해결체계를 운영해왔다.

이번 삼성전자 착공을 시작으로, 고창군이 추진한 민선8기 투자유치 기업들의 사업이 본격화된다.

전력반도체 웨이퍼 소재 기업 ㈜지텍은 내년 상반기부터 210억원을 투자해 신활력산단 내 부지 3만9010㎡에 생산시설을 구축한다. 식품원료 제조업체 ㈜에스비푸드는 고추종합유통센터 부지를 리모델링해 식품 생산시설을 조성 중이며, 연말 설비 구축을 완료할 계획이다. 에너지저장장치(ESS) 소재 기업 ㈜손오공머티리얼즈는 2027년까지 1630억원을 투자해 160명의 고용과 연 2만5000t의 탄산리튬 생산체계를 마련한다.

10일 전북 고창군 고수면 고창신활력산업단지에서 열린 2025 삼성전자 스마트허브단지 착공식에서 김관영 전북도지사(왼쪽 5번째)와 심덕섭 고창군수(〃7번째), 박순철 삼성전자 부사장(〃6번째))을 비롯해 국회의원, 지역 기관·사회단체장 등이 시삽을 하고 있다. 고창군 제공

고창군은 앞으로 공사와 운영 단계에서도 현장의 어려움을 수시로 청취해 기업 친화적 환경을 조성할 계획이다. ‘덕산지구 도시개발사업’을 통해 1000세대 규모의 공동주택을, 산단 인근에는 200세대 규모의 일자리 연계형 공공임대주택을 조성해 근로자 주거문제를 해소한다는 방침이다.

심덕섭 고창군수는 “삼성전자의 전북 첫 대규모 투자가 고창에서 시작된 만큼 지역과 기업이 함께 만들어갈 새로운 변화와 도약의 마중물이 되길 바란다”며 “지역과 기업이 함께 성장하도록 세심히 지원할 계획”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지