김대호, 대륙 스케일 '대형 훠궈탕' 입수…충격 행보에 스튜디오 경악

김대호가 중국 하얼빈에서 고추가 가득 담긴 훠궈탕에 입수하는 충격 행보를 보인다.

오는 11일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 3회에서는 하얼빈에서 3인 3색 여행을 즐기는 김대호, 최다니엘, 전소민의 모습이 그려진다.

그중 '대가이드' 김대호는 하얼빈의 5성급 리조트를 찾아 사우나로 피로를 풀며 새로운 여정을 준비한다.

야생과 오지를 사랑한다고 밝혀온 '자연인' 김대호가 혼자 고급 리조트를 찾자, 최다니엘은 "자연인 코스프레라고 밝혀라"라고 저격해 웃음을 안긴다.

이어 사우나를 방문한 김대호는 고추, 오렌지, 가지 등 실제 식재료가 들어간 훠궈탕 스타일의 대형 탕을 보고 대륙의 스케일에 놀라 입을 다물지 못한다.

그러다 김대호는 고추가 가득한 빨간 고추탕에 몸을 담그고 탕의 물을 마시거나 고추를 씹어먹어 스튜디오를 경악케하게 한다.

이를 지켜보던 박명수는 질린듯한 표정으로 "적당히 해라"라고 지적한다.

하지만 김대호는 아랑곳 않고 탕에서 현지인 '사우나 메이트'를 만나 브로맨스를 형성한다.

두 사람은 함께 탕을 오가고 어깨동무를 나누며 사우나를 즐기는데 이에 스튜디오에 있던 '엘호맨스'(최다니엘+김대호 브로맨스) 상대인 최다니엘이 질투심을 드러내 웃음을 안긴다.

충격과 웃음이 가득한 김대호의 '훠궈탕 입수기'는 오는 11일 화요일 오후 8시 30분 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 시청할 수 있다.

