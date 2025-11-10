마야·안예은·브로콜리너마저 등 5팀, 롤링홀서 12월 3일 공연 펼쳐

국제엠네스티한국지부가 다음 달 3일 롤링홀에서 마야, 안예은, 브로콜리너마저, 이랑, 리셋터즈 등이 출연하는 ‘12.3 인권콘서트’를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 ‘12.3 인권 콘서트’는 ‘12.3을 넘어, 인권으로 응답하라’라는 슬로건 아래 기획됐다.

단순한 기억의 자리를 넘어 우리 곁의 사람들과 세상을 잇는 음악적 연대의 장으로 꾸며진다.

무대에는 밝고 경쾌한 사운드 속에 위트를 담아내는 밴드 리셋터즈, 진심 어린 목소리로 위로를 전하는 이랑, 일상의 감정을 음악으로 기록해온 우리 시대의 감성 밴드 브로콜리너마저, 독보적인 보컬과 음악적 색깔로 자신만의 장르를 개척해 나가는 안예은, 그리고 폭발적인 가창력과 에너지로 무대를 압도하는 마야까지 각기 다른 색깔의 다섯 팀이 출연한다.

콘서트는 무료로 진행된다.

14일까지 국제앰네스티한국지부 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

추첨을 통해 400명이 선정된다.

공연 관계자는 “이번 콘서트는 인권이라는 주제를 무겁게 다루기보다, 아티스트들이 음악을 통해 자연스럽게 전하는 공감과 연대의 감정을 함께 느끼는 자리”라며 “공연장을 찾는 모든 분들이 따뜻한 위로와 용기를 얻길 바란다”고 전했다.

한편 국제엠네스티한국지부는 1972년 민주화 인사 20여명이 모여 창설됐다.

양심수 석방운동, 일본군 성노예제 생존자들의 정의 회복 운동, 과도한 경찰력 사용의 문제, 이주노동자 인권 등 활동을 해 오고 있다.

