“선우용녀처럼 호텔에서 아침 먹는다”…누구나 조식 가능한 이 호텔은?

롯데호텔앤리조트는 유료 멤버십 ‘트레비클럽’(TREVI CLUB)의 신규 조식형 멤버십 ‘더 모닝’을 출시했다. 더 모닝은 ‘호텔에서 시작하는 여유로운 아침’이라는 콘셉트의 맞춤형 멤버십이다.

10일 롯데호텔에 따르면 멤버십 상품은 ▲조식 이용권 40매(최대 4매·1회) ▲애프터눈 티 이용권(2인) 1매 ▲발렛 이용권 10매 등으로 구성됐다.

롯데호텔 서울·월드·제주·울산·부산 5개 지점에서 사용할 수 있다. 롯데호텔 서울과 월드는 주중에 한해 이용 가능하다. 가격은 200만원이다.

더 모닝 회원은 ▲객실 15% 및 패키지 10% 할인 ▲호텔 레스토랑 및 베이커리 최대 20% 할인 ▲룸서비스 및 음료 10% 할인 ▲사우나, 피트니스 등 부대시설 할인 등 트레비클럽 공통 혜택도 동일하게 누릴 수 있다.

리워즈 회원의 경우 10달러 상당의 트레비 웰컴 바우처와 함께, 롯데호텔 이숍(e-SHOP) 김치 구매 시 5% 할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.

더 모닝 가입은 멤버십 이용이 가능한 롯데호텔 5개 지점 프론트와 식음업장, 롯데호텔앤리조트 공식홈페이지에서 가능하다.

롯데호텔은 지난 5월 5개 호텔 피트니스와 사우나를 이용하는 ‘트레비클럽 액티비엘’을 선보이는 등 라이프스타일형 멤버십을 강화하고 있다.

한편 롯데호텔 월드는 ‘더 라운지앤 바’와 ‘델리카한스’에서 롯데호텔 김치로 만든 스페셜 메뉴 5종을 새롭게 선보인다.

더 라운지앤 바에서는 김치를 주제로 한 모던 한식과 이탈리안 퓨전 메뉴 총 4종을 판매한다.

밥 메뉴로는 김치 볶음밥과 돌솥 크림 깍두기 볶음밥, 파스타 메뉴로는 묵은지 들기름 파스타와 김치 라구 라자냐가 있다.

델리카한스에서는 깍두기를 속재료로 사용한 깍두기 고로케를 선보인다.

롯데호텔 월드 관계자는 “롯데호텔 김치의 다양한 매력을 새로운 방식으로 선보이기 위해 셰프들이 함께 심혈을 기울여 만든 메뉴”라고 말했다.

