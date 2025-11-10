UV 뮤지, ‘사랑한 만큼’ 11일 음원 발매… 5년 전 ‘유희열의 스케치북’서 공개해

남성 듀오 유브이(UV)의 뮤지가 유희열의 스케치북에서 선보이며 큰 화제를 모았던 팀의 명곡 ‘사랑한 만큼’을 리메이크해 11일 정오에 공개한다.

10일 소속사 브랜뉴뮤직에 따르면 이번 곡은 5년 전 ‘유희열의 스케치북’ 무대에서 공개되어 조회수 400만 회 이상을 기록하며 많은 리스너들의 마음을 울렸던 바로 그 무대를 정식 음원으로 재탄생시킨 것이다

이번 프로젝트는 조째즈의 ‘모르시나요’, 배우 고경표의 ‘사랑했잖아’ 등을 제작한 로코베리의 안영민의 제안으로 시작됐다.

특히 유스케 무대 편곡의 주역이었던 프로듀서 고태영이 다시 한번 합류해 당시의 뜨거운 감동과 호흡을 고스란히 정식 음원에 담아내며 완성도를 높였다.

새롭게 선보이는 이번 버전은 웅장한 오케스트라 사운드와 절제된 어쿠스틱 선율이 어우러져, 이별의 아픔을 절제된 감정 속에 녹여냈다.

특히 뮤지의 담담하지만 깊이 있는 목소리는 사랑의 끝자락에서 느껴지는 쓸쓸함과 미련을 동시에 담아냈다.

