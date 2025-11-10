인천공항은 벌써 크리스마스?

“인천공항에서 연말 분위기를 즐기세요.”

인천공항이 연말장식과 공연 등 즐길거리를 통해 연말 연객 맞이에 나섰다.

인천공항 밀레니엄홀의 연말장식 전경

인천공항공사는 제1여객터미널 1층 중앙 밀레니엄홀에서 ‘숨겨진 요정 마을의 선물가게’를 주제로 연말 장식을 선보인다고 10일 밝혔다.

이번에 설치된 연말 장식은 내년 1월까지 전시되며, 인천공항을 찾는 국내외 방문객 누구나 언어·문화의 제약 없이 즐길 수 있는 콘셉트로 기획됐다.

‘숨겨진 요정 마을의 선물가게’는 인천공항에서 전 세계로 선물을 보내던 요정들의 가게가 마법 같은 오류로 인해 인간 세상에 열려버렸다는 이야기를 바탕으로 전개된다.

인천공항 밀레니엄홀의 연말장식 전경

특히 공사가 자체 개발한 캐릭터 ‘요정 무루’와 ‘요정 니니’를 활용해 독창적인 세계관으로 몰입감을 높였고 화단, 선물상자, 다리 등 다양한 조형물과 조명이 동화적 연출을 더해 연말의 설렘과 즐거움을 전달한다.

이와 더불어 대형 미디어월에는 약 30초 분량의 미디어 아트 영상이 함께 상영되며, 메인 무대 옆 포토부스가 별도로 운영되어 다양한 사진을 남길 수 있다.

공사는 연말 장식 운영기간 동안 SNS를 통한 인증 이벤트를 진행한다. 해시태그와 함께 공항 조경 사진을 업로드한 방문객 중 매월 말 추첨을 통해 ‘무루’ 캐릭터 봉제 인형을 증정한다.

인천공항 밀레니엄홀의 연말장식 전경

이 외에 12월 20일에는 밀레니엄홀 중앙 무대에서 현대무용 및 마술공연이 진행되어 여객들에게 더욱 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

이학재 인천공항공사 사장은 “이번 연말장식을 통해 연말을 맞아 인천공항을 방문할 많은 여행객들에게 색다른 즐거움을 제공해드릴 수 있을 것으로 기대된다”며 “인천공항은 단순히 비행기를 타고 내리는 곳이 아니라, 특별한 문화적 경험을 제공하는 공간으로도 기능을 확대해나가겠다”고 말했다.

