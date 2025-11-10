윤호중 장관, 5·18민주묘지 참배…“광주정신 이어 ‘주민주권정부’ 실현”

윤호중 행정안전부 장관은 10일 “1980년 광주정신을 이어 주민이 주인이 되는 ‘주민주권정부’를 실현하겠다”고 밝혔다.

윤 장관은 이날 광주광역시를 방문해 국립5·18민주묘지를 참배했다. 그는 헌화와 분향을 마친 뒤 희생자 묘역을 둘러봤다. 윤 장관은 “80년 5월 광주의 용기와 헌신은 지난 겨울 밤을 환하게 밝힌 오색의 응원봉이 돼 ‘국민주권정부’가 탄생할 수 있게 된 원동력”이라고 밝혔다. 이어 “지방정부가 국정 운영의 대등한 파트너로서 진정한 지방자치를 확립할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

윤호중 행정안전부 장관이 지난 7일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 사회연대경제기본법 입법전략 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 행정안전부

윤 장관은 이어 국가폭력 희생자와 유가족의 치유를 지원하는 ‘국립국가폭력트라우마치유센터’를 방문해 시설을 둘러보고, 피해자들과 함께 ‘나만의 반려식물’을 만드는 시간을 가지며 소통했다.

윤 장관은 간담회에서 “다친 상처에 새살이 돋듯 국립국가폭력트라우마치유센터가 피해자들의 아픔과 상처를 보듬어 주도록 정부는 최선을 다해 지원하겠다”고 강조했다.

