최진혁 "코인 투자 사기 당해…하루아침에 사이트 폐쇄"

배우 최진혁이 코인 투자 사기를 당한 일화를 공개했다.

9일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 최진혁이 방송인 박경림과 함께 김장하는 모습이 그려졌다.

이날 최진혁은 "귀한 분 모셔놓고 직접 해드리고 싶어서 김장을 하게 됐다"며 "이 분 아니었으면 배우로 데뷔조자 못 했을 것"이라고 말했다.

최진혁이 기다리던 은인의 정체는 바로 배우 최수종. 최진혁은 최수종을 위해 직접 담근 김치와 수육을 대접했다.

식사 중 박경림은 "최진혁을 옆에서 보면 답답할 때가 한두 번이 아니다. 엄한 데 돈을 쓴다"고 폭로했다.

그러자 최진혁은 "코인을 채굴하는 회사가 있었다. 아는 지인이 코인에 1000만원을 넣으면 100만원 씩 이자가 나온다고 하더라"며 "금액을 많이 넣으면 넣을수록 이자가 커지는 건데 그걸 제가 실제로 목격을 했다"고 말했다.

그는 "그때 제가 좀 힘들 때였는데 코인으로 재테크를 해보려고 했다. 그러고 나서 두 달을 이자가 꼬박꼬박 잘 들어오더라. 근데 하루아침에 사이트가 폐쇄됐다"고 설명했다.

최진혁은 두 사람에게 "이런 적 없냐"고 물었고, 최수종은 "한 번도 없다"고 답했다.

최진혁이 멋쩍은 표정을 짓자 최수종은 "순진하다"고 놀렸고, 박경림도 "네가 들어가서 망한 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

