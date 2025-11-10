메디포스트 ‘모비타’, 블랙프라이데이 맞아 건강기능식품 할인행사

글로벌 줄기세포 전문기업 메디포스트의 건강기능식품 브랜드 ‘모비타(MOBITA)’가 10일부터 23일까지 ‘모비타 블랙프라이데이’ 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 1년에 한 번 열리는 정기 할인 행사로, 네이버 스마트스토어 단독으로 진행된다. 모비타는 대표 제품인 ▲‘지노프레쉬 질유산균 4개월 패키지’ ▲‘모비타 철분 츄어블 3개월 패키지’를 한정판 리미티드 에디션으로 선보인다.

‘지노프레쉬 질유산균 4개월 패키지’는 본품(30캡슐)과 리필 파우치(90캡슐)로 구성돼 있다. 본품 섭취 후 리필 파우치의 캡슐을 본품 용기에 옮겨 담아 사용할 수 있도록 설계돼 위생성과 편의성을 높였다.

행사 기간에는 최대 68% 할인 혜택이 제공되며, ‘알림받기’를 설정한 고객에게는 1천원 추가 할인 쿠폰이 지급된다. 네이버배송 상품을 7만원 이상 구매할 경우 ‘리얼 비오틴 구미’가 사은품으로 제공된다. 또 카카오톡 플러스 친구 추가 시 ‘다이아몬드 블랙커피’를 선착순 증정한다.

이와 함께 퀴즈 이벤트 참여자에게는 리얼 비오틴 구미가, 리뷰 이벤트 참여 고객 중 50명에게는 네이버페이 포인트 3000원이 지급된다.

모비타는 프로모션 기간 중 네이버 쇼핑라이브를 두 차례 진행할 예정이다. 1차 방송은 11일 ‘블루밍데이즈 라이브’로 90분간, 2차는 20일 ‘도착보장관 홈배너 라이브’로 60분간 진행된다. 방송 중 제품을 구매한 고객 중 일부에게는 신세계상품권 경품이 제공된다.

메디포스트 관계자는 “연중 최대 규모로 진행되는 이번 행사를 통해 고객들이 모비타 주요 제품을 합리적인 가격에 경험할 수 있기를 바란다”고 말했다.

