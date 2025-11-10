9살 연하와 결혼 은지원 "씻고 나오면 잠옷 세팅해줘"

방송인 겸 가수 은지원이 9살 어린 아내 자랑을 했다.

은지원은 9일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '미운 우리 새끼' 예고편에서 가수 강승윤을 만나 재혼 후 결혼 생활에 대해 애기했다.

은지원을 찾은 강승윤은 "형 요즘 바이브가 너무 좋안 보인다"고 했다.

은지원은 "(예전보다 )훨씬 좋다"고 말했다. 그러면서 "씻고 나오면 잠옷이 세팅돼 있다. 나한테 해주려고 하는 게 너무 예쁘다. 너무 자랑이냐"고 말하며 쑥쓰러워 했다.

이 모습을 본 신동엽은 "이야 은지원이"라고 말하며 놀라워 했다.

강승윤은 은지원에게 "요즘에도 게임을 하냐"고 물었다.

이번에도 은지원은 "그럼"이라며 "내 와이프는…"이라고 말하며 또 한 번 아내 자랑을 하려고 했다.

은지원은 지난 6월 결혼 소식을 알리며 "올해 중 가족과 가까운 지인을 모셔 조용히 식을 올릴 예정"이라고 했다.

예비 신부는 은지원보다 9살 어린 스타일리스트다. 두 사람은 오랜 시간 지인으로 지내다가 연인 관계로 발전했다.

