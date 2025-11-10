“새벽부터 줄 섰다”…야구대표팀·국립박물관 협업 상품 ‘역대급 콜라보’ 인기

2025 케이-베이스볼 시리즈를 기념해 대한민국 야구 대표팀과 국립박물관문화재단이 협업해 출시한 한정 상품들이 큰 인기를 끌고 있다.

국립박물관문화재단(재단)이 한국야구위원회(KBO)와 손잡고 제작한 '뮷즈'(뮤지엄+굿즈). 국립박물관문화재단

한국야구위원회(KBO)는 8일과 9일 서울 고척스카이돔에서 열린 체코와의 평가전에 맞춰 구장 외부에 판매 부스를 운영 중이다. 국립박물관문화재단은 자체 문화유산 기반 브랜드 ‘뮷즈(MU:DS)’를 통해 한국야구위원회(KBO)와 개발한 협업 상품을 선보이고 있다. 이번에 공개한 상품은 조선 후기 민화 ‘작호도’에서 영감을 받아 호랑이와 까치를 대표팀 유니폼 디자인에 반영한 것이 특징이다.

협업 상품은 레플리카 유니폼, 모자, 티셔츠, 마킹 키트, 키링, 기념구, 응원 배트 등 총 10종이다. 조선 후기 민화 ‘작호도’ 속 까치와 호랑이를 비롯해 국립박물관 소장 유물인 나전칠기 연꽃넝쿨무늬 상자·십장생무늬 함, 데니태극기, 일월오봉도 등의 색감과 문양을 현대적으로 재해석해 제작했다.

출시된 상품은 체코와의 평가전이 열린 서울 고척스카이돔 외부 매장에서 우선 판매됐다. 이른 새벽부터 구매 대기가 이어졌고 1차전 당일에는 약 2000명이 줄을 서기도 했다. 첫 번째 대기자는 0시부터 줄을 섰다고 KBO는 전했다.

중고 물품 거래 웹사이트에서는 정가 16만9000원짜리 유니폼이 벌써 23만원에 거래 매물로 올라오고 있다.

KBO에 따르면 유니폼 마킹 키트 가운데 가장 많이 팔린 선수는 문현빈(한화 이글스)과 원태인(삼성 라이온즈)이다. 야구대표팀과 국립박물관이 협업해 공개한 유니폼과 짐색(배낭), 응원 배트, 기념구, 머플러는 이미 매진됐고, 대표팀 유니폼과 열쇠고리 역시 모두 팔렸다.

