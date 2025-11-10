성시경, 매니저 배신 후 첫 심경 고백 “악플 받다 위로·응원 인생 처음”

사진=에스케이재원㈜ 화면 캡처

가수 성시경이 10년 이상 동행해온 전 매니저에게 금전 피해를 당한 가운데 팬들에게 받은 위로에 감사했다.

성시경은 지난 9일 자신의 인스타그램을 통해 "이렇게까지 날 싫어하는 사람이 많을까 싶게 악플을 받아 본 적은 많아도 이렇게까지 위로해 주고 응원하는 글을 많이 받은 건 인생 처음인 것 같아요, 내가 그리 나쁘게 살지 않았구나 싶고 진심으로 많은 위로와 도움이 되었어요, 감사합니다"라는 글을 올렸다.

이어 "동료 가수뿐만 아니라 방송 관계자, 오래 연락이 되지 않았던 지인들도 다정한 연락을 보내주었다"고 했다.

그러면서 "어릴 적 사자성어 책에 나오던 새옹지마라는 말이 도대체 무슨 소린가 했는데 일희일비 하지 말고 모든 일을 담담하게 그리고 현명하게 그리고 쉽지않지만 감사하게 받아들이는 것이 어른이라고 느낍니다, 지금 내 인생의 흐름 나라는 사람에 대해서 가수라는 직업에 대해서 많이 돌아보고 생각하는 시간이 되었습니다"라고 했다.

성시경은 고민했던 연말 공연에도 도전하겠다며 "응원하고 기다려주시는 팬분들을 위해서 무엇보다 저 자신을 위해서 힘들어하는 건 내년으로 미루고 남은 시간 몸과 마음을 잘 돌보고 나다운 재미있고 따뜻한 한 해의 끝을 준비해 보겠습니다"라고 덧붙였다.

이에 가수 엄정화는 "힘내! 당연히 연말공연은 꼭 해야 해! 너를 위해. 팬들을 위해! 기도 할게!"라는 댓글을 적었다. 배우 박하선은 "20대, 30대 오라버니의 공연으로 행복했던 1인 40, 50, 60, 70, 80대에도 꼭 피케팅 성공해서 갈게요"라고 했고 가수 별도 "응원!"이라고 했다.

한편 최근 성시경은 10년 넘게 호흡을 맞춘 매니저의 업무 문제로 금전적인 피해를 본 사실을 알렸다. 지난 3일 소속사 에스케이재원㈜은 공식 입장을 통해 "성시경 전 매니저는 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

그러면서 "당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인하고 있다, 현재 해당 직원은 퇴사한 상태"라고 알렸다.

이후 성시경 "사실 저에겐 최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다"며 "믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만 이 나이 먹고도 쉬운일이 아니더라더라"고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지