“기회가 평등한 나라” 조국…10일 당 대표 공식 출마 기자회견

지지자들의 메시지를 엮은 ‘출마 영상’을 전날 공개한 조국혁신당 조국 전 비상대책위원장이 10일 공식 출마 회견을 진행한다. 유튜브 채널 ‘조국 TV’ 영상 캡처

지지자들의 메시지를 엮은 ‘출마 영상’을 전날 공개한 조국혁신당 조국 전 비상대책위원장이 10일 서울 여의도 국회에서 공식 출마 회견을 진행한다.

앞서 조 전 비대위원장은 지난 9일 보도자료에서 “‘멈추지 마, 직진 조국’ 제목 출마 영상을 유튜브 ‘조국 TV’에 공개했다”고 밝혔다. 이어 “지지자들이 보내온 영상을 그대로 담아 완성했다”며 “후보 중심 출마 선언 방식에서 탈피해 국민 목소리를 대변하는 데 주력했다”고 설명했다.

공개된 영상에서 조 비대위원장은 지지자들이 보내온 영상에 호응하며 ‘기회가 평등한 나라’, 누구나 행복한 ‘사회권 선진국, 모두를 위한 성장’을 비전으로 제시했다.

영상에서 지지자들은 △정의가 승리하는 세상 △아이가 살기 좋은 세상 △공교육 활성화로 부모의 경쟁력이 아닌 아이의 꿈이 출발점이 되는 세상 △실패해도 다시 도전할 수 있는 세상 등을 혁신당에 바랐다.

혁신당은 오는 23일 충북 청주시 오스코에서 전당대회를 열어 신임 지도부를 선출한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지