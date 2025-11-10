전국 대부분 지역에서 강한 바람…낮 최고 10~16도 [오늘날씨]

낙엽이 쌓인 길. 뉴스1

월요일인 10일은 전국 대부분 지역에서 바람이 강하게 부는 가운데 북쪽에서 내려온 차가운 공기로 아침 기온은 어제보다 4~8도가량 떨어지겠다.

기상청에 따르면 이날 오전까지 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불 것으로 예상돼 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다. 특히 동해 먼바다를 중심으로 풍랑이 일 것으로 예상돼 해상 안전에 주의해야 한다.

오전 5시 기준 기온은 서울 6.3도, 인천 8.2도, 수원 6.2도, 춘천 6.0도, 강릉 8.2도, 청주 9.3도, 대전 7.3도, 전주 8.0도, 광주 11.4도, 제주 15.1도, 대구 10.8도, 부산 10.9도, 울산 10.1도, 창원 12.1도 등이다.

낮 최고기온은 서울 11도, 인천 10도, 수원 11도, 춘천 12도, 강릉 15도, 청주 12도, 대전 13도, 전주 13도, 광주 14도, 대구 14도, 부산 16도, 제주 16도 등으로 예상된다.

기온이 영하로 떨어지는 경기 동부와 강원 내륙·산지, 남부 높은 산지 등에서는 서리가 내리는 곳이 있고 얼음이 어는 곳도 있겠으니 농작물 관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~4.0m, 서해 1.0~3.5m, 남해 0.5~2.5m로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지