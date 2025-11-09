檢 ‘대장동 비리’ 항소 포기… 총장대행 “숙고 끝에 결정”

검찰이 이른바 ‘대장동 개발 비리 사건’에 대한 항소를 포기하면서 정국이 요동치고 있다. 이번 검찰 판단의 주요 의사결정권자인 정진우 서울중앙지검장이 전격 사의를 표명했으나 검찰 내부 반발은 노만석 검찰총장 권한대행(대검찰청 차장검사)을 비롯한 지휘부 전반으로 확산하고 있고, 정치권에선 대통령실 등 ‘윗선’ 개입 여부를 둘러싸고 여야 간 공방이 이어지고 있다.



9일 법조계에 따르면 정 지검장은 전날 사의를 표명했다. 앞서 대장동 사건 수사·공판팀이 민간 개발업자들의 1심 판결에 대한 항소 시한(7일 자정)을 넘긴 직후 입장문을 내 “대검과 중앙지검 지휘부가 부당한 지시와 지휘를 통해 항소장을 제출하지 못하게 했다”고 공개 반발한 데 따른 행보다.

정진우 서울중앙지검장이 ''대장동 항소 포기’로 사의를 표명한지 하루가 지난 9일 서울 서초구 서울중앙지검 청사에 검찰기가 바람에 펄럭이고 있다. 이제원 선임기자

대장동 사건 수사·공판팀은 지난달 31일 개발업자들에 대한 1심 선고가 나온 후 논의 끝에 항소를 결정하고 대검에 보고했으나, 아무런 연락을 받지 못하다 항소장 제출 시한이 임박한 7일 밤늦게 ‘항소 불허’를 통보받은 것으로 전해졌다. 이후 검찰 내부망 이프로스 등에선 지휘부가 항소를 불허한 이유를 설명해달라는 요구와 노 대행 등 지휘부 사퇴를 촉구하는 목소리가 잇따르고 있다. 정부와 여당의 검찰청 폐지 방침에 검찰 수뇌부가 그간 보여온 무기력함에 대해 검찰 내부 불만이 컸던 만큼, 이번 사태로 지휘부에 대한 반발이 확산하는 기폭제가 될 수 있다는 관측도 나온다.



노 대행은 이날 뒤늦게 입장문을 내 이번 일이 ‘자신의 책임’이라고 강조하면서 수습에 나섰지만, 검찰 안팎에선 “법무부가 사실상 개별 사건에 대한 지휘권을 행사한 것”이란 비판이 이어지고 있다. 지난 7월 이재명정부 첫 중앙지검장으로 발탁된 정 지검장은 약 100일 만에 사의를 표명한 것인데, 사표 수리 여부는 정해지지 않은 것으로 알려졌다. 정 지검장도 이날 입장문에서 “대검의 지휘권은 따라야 하고 존중돼야 한다”면서도 “중앙지검의 의견을 설득했으나, 관철시키지 못했다”고 했다. 그는 “대검의 지시를 수용하지만 중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다”고 설명했다.

노만석 검찰총장 권한대행. 연합뉴스

검찰이 항소를 포기하면서 대장동 사건은 ‘불이익 변경 금지 원칙’에 따라 항소심 재판부가 1심보다 무거운 형을 내릴 수 없게 됐다. 아울러 검찰이 1심 재판 과정에서 주장한 7886억원의 부당이득에 대해서도 추가 환수 조치가 사실상 불가능해졌다.



더불어민주당 김병기 원내대표는 검찰의 이번 항소 포기를 놓고 “국민 앞에 최소한의 양심을 지킨 결정”이라고 언급한 뒤 일선 검사들 반발을 ‘항명’으로 표현하며 책임을 물어야 한다고 지적했다. 반면 국민의힘 장동혁 대표는 “이재명 대통령 방탄용 권력형 수사외압”이라며 이번 사태에 개입한 윗선을 밝혀내야 한다고 꼬집었다.

