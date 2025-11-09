與 “檢, 무리한 조작기소 반성”… 野 “李정부의 ‘검찰 농단’”

여야가 9일 검찰의 ‘대장동 개발 비리 사건’ 1심 판결 항소 포기를 놓고 거세게 충돌했다. 국민의힘은 해당 사건과 이재명 대통령과의 연관성을 강하게 들추어내며 국정조사 및 청문회 등을 주장하고 나섰다. 반면 더불어민주당은 윤석열정권 당시의 검찰 행태와 연관시키면서 “그때는 가만히 있던 ‘정치검찰’이 항명하고 있다”고 맞받았다. 2021년 해당 의혹이 처음 불거진 후 논란은 4년 넘게 이어지고 있는 가운데 정치적 파장의 고리만 강화되는 모습이다.

더불어민주당 김병기 원내대표(왼쪽)가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 종합평가 및 11월 국회 운영 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 오른쪽은 이기헌 원내대표 비서실장.이재문 기자

민주당 김병기 원내대표는 9일 국회에서 기자간담회를 열고 대장동 사건 1심 판결을 언급하며 “공기업 임원들이 시민의 권한을 민간업자와 결탁해 돈으로 팔아먹었다”며 “판결은 유죄를 명확히 인정했고 그동안 검찰은 구형량의 절반 이상이 선고되면 특별한 사정 없이 일반적으로 항소하지 않는다고 했다”고 말했다. 그러면서 “(대장동) 수사팀은 일부 무죄가 나오면 기계적으로 항소하는 것이 관례라는 이유로 항소를 고집하면서 조직적으로 반발하고 있다”며 “검찰 지휘부의 무분별한 항소 자제 결정을 수사팀과 일부 검사들은 부당한 지시라며 왜곡하고 있다”고 비판했다.



민주당은 대장동 개발 민간업자들에 중형을 선고한 1심 법원 판결 및 검찰의 항소포기 결정 전후로 계속 논평을 쏟아내며 해당 사건에 대한 총력전에 나서는 모습이다. 이번 판결의 핵심은 이 대통령이 대장동 사건과 무관하다는 것이며 검찰은 공소취소를 해야 한다는 논리를 내세운다. 검찰의 항소 포기 이후에는 자체적인 검찰 결정이라는 점을 집중 부각하고 있다.



민주당은 검찰이 항소를 포기한 다음날인 8일에는 9건의 관련 논평을 냈고, 이날 6건의 논평을 발표하면서 이번 사건에 대한 방어에 힘을 쏟는 모습을 보였다. 민주당 전현희 의원은 “이미 1심에서 이 대통령은 성남시장 시절 이를 몰랐다고 인정했다”며 “1심 사건 자체로 보더라도 이 대통령과 무관하다”고 말했다. 국회 법제사법위원회 소속 민주당·조국혁신당·무소속 의원들은 이날 공동 입장문에서 “일부 정치 검사는 상부 압력을, 국민의힘은 정권 외압을 운운하며 허위 공세를 편다”며 “윤석열·김건희 부부에 대해선 벌벌 빌며 조사도 못 하고, 내란수괴 석방 결정엔 침묵하더니 이제 와서 외압을 말하느냐”고 비판했다.

국민의힘 나경원 의원(왼쪽)이 9일 여의도 국회 소통관에서 당 소속 법제사법위원들과 함께 대장동 사건 항소 포기 관련 기자회견을 열고 규탄 발언을 하고 있다. 오른쪽은 송석준 의원.이재문 기자

반면 국민의힘은 이번 사건을 적극 부각하는 모양새다. 국민의힘 송언석 원내대표는 국회 기자간담회에서 민주당 김 원내대표의 대장동 사건에 대한 청문회·국정조사·상설특검 추진 방침을 언급하며 “국회 차원의 긴급현안질의를 즉시 열 것을 제안한다”고 밝혔다. 그러면서 “국정조사부터 신속히 진행해 대장동 비리의 전모를 낱낱이 국민께 밝히길 제안한다”며 “항소 포기 외압은 누가, 왜 행사했는지 진상을 규명할 것을 민주당에 제안한다”고 덧붙였다. 국민의힘의 이러한 움직임 속에는 대장동 비리 사건을 이슈화할수록 야당에 불리하지 않는다는 판단이 깔린 것으로 풀이된다.



국민의힘 법제사법위원회 위원들도 기자회견을 열고 “이재명 정권의 잔인한 권력에 굴종한 수뇌부가 결국 이 대통령으로 향하는 대장동 범죄 수사를 스스로 봉인한 것”이라며 “법치와 사법 정의를 암매장한 것”이라고 비판했다. 이들은 “검찰의 항소 포기로, 대장동 일당에 대한 추징금 7814억원 국고환수 기회도 박탈됐다”며 “부패 집단에 천문학적 이익과 면죄부를 안겨주고, ‘성남시 수뇌부’의 책임을 숨겨 국민의 상식과 법치의 요구에 정면으로 어긋난 중대 사안”이라고 지적했다. 그러면서 “이번 사건은 중앙지검장이 사퇴한다고 해서 끝날 일이 아니다”라며 “제대로 수사가 안 된다면 별도 특검을 통한 비리 수사까지 검토해야 한다”고 강조했다.



송 원내대표는 민주당이 추진을 철회한 재판중지법과 관련해서도 ‘눈 속임용 가짜 포장지에 불과했다’고 성토했다.

