‘삼성 2인자’ 전격 퇴진… 인사 태풍 부나

삼성그룹이 조만간 사장단·임원 정기 인사를 내고 조직 안정화에 속도를 낼 것으로 보인다. 미래전략실 해체 후 계열사 사업 조율 등 핵심 역할을 한 사업지원 태스크포스(TF)는 정식 조직인 사업지원실로 개편됐고, 삼성 2인자로 불리며 사업지원TF를 이끈 정현호 부회장은 일선에서 물러났다.

서울 서초구 삼성전자 본사에 사기가 펄럭이고 있다. 뉴스1

9일 재계에 따르면 삼성은 이르면 이달 중순 사장단·임원 정기 인사를 단행할 전망이다. 삼성은 통상 12월 초 인사를 냈으나 최근 2년간 11월 말로 인사 시기를 앞당겼다.

정현호

정기 인사에 앞서 삼성전자는 지난 7일 사업지원TF를 사업지원실로 바꾸는 조직개편안을 발표했다. 사업지원TF는 삼성그룹이 2017년 국정농단 사건에 휘말린 여파로 미래전략실이 해체되자 그해 11월 이재용 회장 직속의 임시조직으로 출범했다. 이 회장 측근인 정 부회장은 사업지원TF장으로 전자 계열사를 사실상 총괄하면서 실세 중의 실세로 불렸다. 하지만 ‘삼성 위기설’이 나돌 때마다 안팎에서 책임론이 일기도 했다. 정 부회장은 올해 이 회장의 사법 리스크가 해소됐고 사업이 정상 궤도에 올랐다는 판단하에 후진 양성을 위해 퇴진 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 그는 회장 보좌역으로 자리를 옮겼다.

박학규

출범 8년 만에 정식 조직이 된 사업지원실은 전략팀, 경영진단팀, 피플(인사)팀으로 구성됐다. 박학규 사장이 초대 실장을 맡았다. 박 사장은 삼성전자 무선사업부 지원팀장(전무), 삼성 미래전략실 경영진단팀장(부사장), 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 경영지원실장(사장) 등을 거친 전략·재무통이다. 박 사장은 한국과학기술원 경영과학과 대학원에서 석사학위를 받기도 했다. 석사 논문의 주제는 ‘의사결정 지원 체계를 위한, 화면을 기초로 한 독립 대화 시스템의 설계’였다.

전략팀은 삼성글로벌리서치 경영진단실을 이끈 최윤호 사장이 맡는다. 사업지원TF 소속이던 주창훈 부사장과 문희동 부사장은 각각 경영진단팀장과 피플팀장으로 임명됐다.

사업지원실은 사업 경쟁력 강화와 신사업 발굴에 집중할 전망이다. 삼성글로벌리서치 산하에 있던 경영진단실을 사업지원실로 이관한 것도 내부 사업 파악 부족 등 외부 조직의 한계를 극복하기 위해서란 분석이 나온다. 일각에선 컨트롤타워를 복원하기 위해 사업지원TF를 사업지원실로 격상한 것이란 의견도 나왔지만 삼성전자는 “조직 안정화 차원일 뿐 컨트롤타워 부활과 무관하다”고 선을 그었다.

이번 인사를 계기로 이 회장의 ‘뉴 삼성’ 구상이 구체화할 것이란 관측도 제기된다. 이 회장이 지난 7월 대법원에서 무죄 판결을 받고 사법 리스크를 벗은 데다 그간 속을 썩였던 반도체 사업 경쟁력도 살아나고 있는 만큼 확고한 ‘책임 경영’ 비전을 내보일 적기라고 보기 때문이다. 정 회장의 퇴진과 사업지원실 출범으로 조직 쇄신 규모가 예상보다 커지는 것 아니냐는 전망이 나온다. 하지만 삼성전자의 실적 회복이 본격화하는 과정이라 이 회장이 현 체제를 크게 흔들지 않을 가능성도 배제할 수 없다.

