청개구리 스펙?…수원시, 지방자치 정책대회 최우수상

인구 120만의 수원특례시가 교육브랜드 ‘청개구리 스펙’(SPPEC)으로 주목받고 있다. 청개구리 스펙은 학생이 직접 정책을 제안하고, 학부모와 함께 배우는 참여형 프로그램이다. 지역에서 진로를 탐색하도록 돕는다.

이재준 수원시장(오른쪽)이 참좋은지방정부협의회 사무총장인 박승원 광명시장으로부터 상을 받고 있다. 수원시 제공

9일 수원시에 따르면 이 정책은 지난 7일 서울 여의도 국회 사랑채에서 열린 ‘2025년 참좋은 지방자치 정책대회’에서 최우수상을 받았다.

교육프로그램인 청개구리 스펙은 학생 정책제안, 학부모와 함께하는 학습 공간, 지역 취재 기자단 운영, 진로체험, 학교 안팎 교육지원의 다섯 가지 사업을 하나의 브랜드로 묶었다.

이재준 시장은 정책대회에서 추진 사례를 발표했다. 48개 지방정부가 참여해 27개 우수 정책을 공유하는 자리였다.

7일 서울 여의도 국회 사랑채에서 열린 참좋은 지방자치 정책대회. 수원시 제공.

이 시장은 “학생들이 직접 제안하고 탐색하며 미래를 설계하고 있다”며 “참여 학생과 학부모의 만족도는 100%에 가깝다”고 설명했다. 이어 “학부모 강사 활동이 행정안전부 늘봄학교 우수사례 최우수상으로 선정되는 등 정책 효과가 확인되고 있다. 학생과 학부모, 학교, 지역사회가 함께 성장하는 수원형 교육 모델로 발전시키겠다”고 덧붙였다.

이 행사는 참좋은지방정부협의회와 광명시가 공동 개최한 행사였다. 수원시는 행사장에 홍보 부스를 운영하며 주요 프로그램과 참여자 사진을 전시했다.

