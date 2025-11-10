中·日·유럽서 할인·캐시백… 해외여행 고객 혜택 풍성 [마이머니]

KB국민카드는 해외여행을 준비하는 고객을 위해 할인·캐시백 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.



우선 KB국민 트래블러스 체크카드(사진) 고객을 대상으로 12월31일까지 ‘트래블러스체크카드 캐시백 혜택모음’ 이벤트를 연다. KB페이 이벤트 페이지 마스터카드 트래블 리워드(MTR) 서비스에서 카드를 등록하면 일본 소재 백화점과 중국 알리페이, 유럽의 쇼핑몰 등 행사 대상 가맹점에서 최대 10%의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.



또 ‘마스터카드로 해외여행하면 웨스틴 조선 서울 선착순 혜택’ 행사도 12월19일까지 진행한다. 행사 응모 후 해외 현지 가맹점에서 원화 환산금액 기준 100만원 이상을 이용하면 선착순으로 객실 1단계 업그레이드와 라운지, 바 애프터눈 티 세트 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 객실 업그레이드는 선착순 80팀, 애프터눈 티 세트 할인은 선착순 100팀에게 제공한다.



이 기간 ‘유니온페이 해외 10% 즉시 할인’ 행사도 실시한다.



행사 응모 후 KB국민 유니온페이 신용·체크카드로(KB국민 기업, 비씨 제외) 해외 9개국(중국·홍콩·마카오·대만·미국·일본·베트남·싱가포르·호주) 오프라인 가맹점에서 건당 미화 환산금액 기준 150달러 이상 결제하면 10%를 즉시 할인해 준다. 결제 건당 최대 20달러, 카드당 최대 3회까지 할인받을 수 있다.



‘KB국민 트래블러스 체크카드’는 지난해 4월 출시 직후 4일 만에 10만장이 발급되며 단일 카드 기준으론 최단기간 최다 판매 기록을 세운 바 있다.



트래블러스 체크카드는 56개 통화 환율 우대 서비스와 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출 수수료 면제, 해외 가맹점 수수료 면제 혜택을 제공한다. 특히 ‘토심이’ 등 캐릭터 협업을 통한 디자인 차별화도 발급 증가에 기여했다. 8월에는 홍콩 에디션을, 지난달에는 마카오 에디션을 출시하면서 현지 제휴처를 지속적으로 확대해 나가고 있다.

