[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 10일 (월요일)

쥐

96년생 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다.

84년생 내공부터 쌓아야 나갈 길 열린다.

72년생 자유직업인은 목표의식을 강하게 하라.

60년생 옛 일이 문득 떠오르는 심상치 않은 하루.

48년생 사업자는 기업의 체질개선에 주안점을 두어라.

36년생 진실이 상대방에게 왜곡되어 전해질 수 있다.

소

97년생 타인의 간섭이 잦아도 한 귀로 듣고 흘려라.

85년생 힘든 인연을 억지로 맺지 말 것.

73년생 자신을 낮추는 것이 지나치면 실례가 된다.

61년생 집안 일이 염려되니 일찍 귀가하는 것이 좋다.

49년생 전반적으로 침체기니 자중하라.

37년생 자신이 좋아하는 것을 손에 넣어두어라.

범

98년생 서류를 줄이고 계획을 적게 세워라.

86년생 한번 기회 놓치면 두고 후회할 운.

74년생 지나친 친절은 상대방의 자존심을 상하게 한다.

62년생 가벼운 일부터 처리해나가는 것이 좋을 듯하다.

50년생 가벼운 마음으로 하루를 시작하라.

38년생 입안에 들어간 것도 주는 마음으로 임하라.

토끼

99년생 타인의협력을 적극적으로 구하라.

87년생 협력할 일 있으면 앞장설 것

75년생 분별없는 행동으로 남의 입에 오르내리지 마라.

63년생 먼저 건네주는 여유를 보이는 것이 좋다.

51년생 전체적인 변화를 대략적으로 가늠해 보라.

39년생 금전적인 어려움은 서서히 해결된다.

용

00년생 나간만큼 들어오지 않는 운.

88년생 남보다 한발 앞서나가야 함.

76년생 경쟁상대가 자연스럽게 사라진다.

64년생 해야 할 일이 있다면 자신이 먼저 나서라.

52년생 얇은 헝겊조각 하나로도 춥지 않다.

40년생 경제적인 문제로 잠시 의기소침해지기 쉽다.

28년생 넓고 환한 곳으로 움직이는 것이 바람직하다.

뱀

01년생 거래에 응하지 말 것.

89년생 상식을 벗어나거나 돌출행동 삼가라.

77년생 뒤로 물러서 있다고 할 일이 없는 것은 아니다.

65년생 잡고 싶은 것은 무형적인 것과 유사하다.

53년생 진지하게 다가서면 매사에 막힘이 없을 듯하다.

41년생 은혜를 입은 사람은 은혜를 베풀어라.

29년생 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다.

말

02년생 어려운 중에도 내 몫 챙길 운.

90년생 기도, 명상으로 외로움 극복할 것

78년생 전문성이 없으면 도태되기 쉽다.

66년생 불빛을 무작정 따라가면 위험하다.

54년생 뜻에 맞는 아랫사람을 얻을 수 있다.

42년생 물질, 정신적인 풍요를 동시에 얻기란 어렵다.

30년생 결과론에 시선을 맞춰 실속있게 움직여라.

양

03년생 장거리 여행 운 있다.

91년생 당면한 일 안일하게 대처 말 것

79년생 동료나 친구들과 의기투합하니 힘이 솟는다.

67년생 작업의 분담이 이루어지면 효율성이 상승한다.

55년생 루머에 연루될 수 있지만 초지일관하면 풀린다.

43년생 자식도 머리가 크면 사소한 간섭은 피해야 좋다.

31년생 사사로운 감정을 개입시키지 말라.

원숭이

04년생 한발 물러서는 것도 좋은 전술이다.

92년생 가까운 사이일수록 금전거래 하지 마라.

80년생 마음먹고 시작한 일이 생각보다 어렵다.

68년생 사방에 흩어진 인맥을 한곳에 집결시켜라.

56년생 인맥이 재천이니 마음을 편안히 먹어라.

44년생 권모술수에 능하면 재물은 얻는다.

32년생 인력관리에 심혈을 기울이면 좋다.

닭

05년생 의외의 곳에서 어려움이 해결되는 운.

93년생 알고도 모르는 척 넘어가는 것이 좋다.

81년생 배려는 한순간에 이루어지는 일이 아니다.

69년생 발전하고 싶지만 현실은 호락호락하지 않다.

57년생 겉으로 표현하면 몸도 마음도 편하다.

45년생 듣기에 거북한 말도 끝까지 경청해라.

33년생 가진 것에 동요되지 않으면 편안해진다.

개

06년생 어떤 경우라도 감정을 앞세우지 말 것.

94년생 주변이 시끄러워 신경 쓰일 운.

82년생 현실적인 사리판단을 내리길 바란다.

70년생 시간 분배를 잘하면 성과를 거둔다.

58년생 무리한 투자로 인한 금전손실이 우려된다.

46년생 상식이 통하는 사람과 일하면 속도가 빠르다.

34년생 돌다리도 두드려 보고 건너라.

돼지

95년생 어디든 장시간 머무르는 것은 좋지 않다.

83년생 돌아올 때와 떠날 때를 구별해라.

71년생 자기당착에 빠지면 헤어나기 힘들다.

59년생 비슷한 것들은 한곳으로 모아 처리하라.

47년생 외줄타기는 자제하고 안전한 곳으로 임하라.

35년생 남의 눈치 보지 말고 소신을 가지고 임하라.

