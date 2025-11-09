김도훈, '친애하는 X'서 김유정의 '맹목적 조력자'로 '만찢남' 됐다

김도훈이 '친애하는 X'에서 만화를 찢고 나온 듯한 싱크로율을 자랑했다. 티빙 '친애하는 X' 제공

배우 김도훈이 ‘친애하는 X’에서 만화를 찢고 나온 듯한 싱크로율을 자랑하며 강렬한 첫인상을 남겼다.

지난 6일 공개된 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기를 그린 작품이다.

김도훈은 유일하게 자신을 이해하는 백아진으로부터 삶의 이유를 찾고 그녀를 위해 기꺼이 그림자가 돼 맹목적인 믿음과 지지를 보내는 인물 ‘김재오’역을 맡았다.

백아진과 얽히게 된 김재오. 유튜브 채널 'TVING' 영상 캡처

김재오는 백아진과 처음 얽히게 된 고등학교 시절 모습으로 등장해 시선을 사로잡았다.

교실에서 물건을 훔치던 모습을 아진에게 들킨 재오는 되려 태연하게 반응하며 자신에게 먼저 손을 내민 아진에게 흥미를 느꼈다.

비슷한 처지라는 동질감 속에서 두 사람은 자연스럽게 가까워졌으며, 재오는 아진의 제안으로 학생들에게 돈을 빌려주고 수거하는 일까지 맡게 됐다.

그는 아진의 부탁이라면 주저 없이 나설 만큼 깊은 신뢰를 보였고, 그녀의 계획을 위해 보이지 않는 곳에서 거침없는 행동력으로 움직였다. 동시에 전교 1등 모범생인 아진에게 피해가 가지 않도록 관계를 철저히 비밀에 부치는 세심한 배려심도 엿보였다.

백아진에 의해 자신의 '쓸모'를 찾게 된 김재오. 유튜브 채널 'TVING' 영상 캡처

가정폭력 속에서 무력한 삶을 살아가던 재오에게 “너 쓸모없지 않아. 적어도 나한테는”이라는 아진의 한마디는 커다란 울림으로 다가왔다. 그 말은 재오가 처음으로 존재의 가치를 느끼게 된 순간이자, 그의 인생이 변화하기 시작한 결정적 계기가 됐다.

하지만 재오는 아버지의 폭력으로부터 사랑하는 동생을 지키려다 예기치 못한 상황으로 살인자가 되었고, 자수를 결심했다. 마지막 인사를 전하기 위해 아진에게 전화를 건 재오는 “잘 살아라, 백아진.”이라며 쓴웃음을 지었다.

김재오의 학창 시절 마지막 인사가 여운을 남겼다. 유튜브 채널 'TVING' 영상 캡처

울음을 참고 건넨 한마디에는 두려움과 공포, 허탈함과 후련함이 교차하는 복잡한 감정이 담겨 깊은 여운을 남겼다.

재오의 전화를 받은 김유정은 재오가 그녀에게 쓸모가 다했음에도 어떻게든 발버둥 치며 살아남으란 메시지를 남기며 먼 훗날 두 사람 사이의 관계가 어떻게 변화할지 궁금하게 했다.

김재오의 전화를 받은 김유정. 유튜브 채널 'TVING' 영상 캡처

공개 전부터 원작 캐릭터와의 높은 싱크로율로 주목받은 김도훈은 짧은 헤어스타일과 교복, 절제되지 않은 듯 자연스러운 제스처로 인물의 거친 결을 표현했고, 상황에 따라 냉온차를 오가는 눈빛 연기로 캐릭터의 입체적인 매력을 완성했다.

특히 겉으로 드러나는 날것의 거친 매력과 백아진 앞에서만 보이는 여린 면모가 대비를 이루며, 상처와 결핍이 많은 인물이 흔들리고 채워지는 과정을 세밀하게 그려내 서사의 깊이를 더했다.

배우 김도훈의 무한한 변신이 기대되는 '친애하는 X'. 유튜브 채널 'TVING' 영상 캡처

첫 방송부터 강렬한 존재감을 각인시킨 김도훈은 ‘친애하는 X’를 통해 새로운 인생 캐릭터의 탄생을 알렸다.

학창 시절부터 이어지는 김재오와 백아진의 서사가 성인이 된 이후 어떤 이야기로 확장될지 관심이 쏠리며, 그의 깊어진 연기가 작품의 긴장감과 몰입도를 더욱 끌어올릴 것으로 예상된다.

한편, 김도훈이 출연하는 티빙 오리지널 ‘친애하는 X’는 매주 목요일 공개된다.

