[속보] 소방당국, 울산화력 붕괴 현장서 시신 1구 추가 수습…실종 2명 아직 매몰돼 있어

9일 오전 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 3번째 수습된 사망자 시신을 실은 구급차가 발전소 현장을 빠져나가고 있다. 연합뉴스

소방당국이 9일 오전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 현장에서 사망자 시신 1구를 추가로 수습했다.

수습된 시신은 구조물에 팔이 낀채 생존해 구조를 기다리다가 지난 7일 새벽 끝내 숨진 김모(44)씨로 확인됐다.

앞서 소방당국은 매몰자 총 7명 가운데 시신 2구를 수습했다.

사고 현장에는 현재 사망 추정 2명, 실종 2명이 아직 매몰돼 있다.

