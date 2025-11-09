조국 “내란세력, 국민의힘 ‘제로’ 멈추지 않을 것”

조국혁신당 조국 전 비상대책위원장은 당대표 공식 출마선언을 하루 앞둔 9일 영상을 통해 내란세력과 국민의힘, 불평등을 없애는 3제로(0) 슬로건을 이행해나가겠다고 했다.

조국혁신당 조국 전 비상대책위원장이 9일 공개한 당대표 출마 영상에서 국민의힘을 ‘제로(0)화’하겠다는 의지를 밝히고 있다. 유튜브 ‘조국TV’ 갈무리

조 전 위원장은 유튜브 채널 ‘조국TV’를 통해 공개한 ‘멈추지 마, 직진 조국’이라는 제목의 영상에서 자신이 당대표가 되면 △사회권 선진국 건설 △기회가 평등한 나라 △차별 없는 세상 △내 삶을 지키는 대한민국 △3제로를 당론으로 추진하겠다며 이같이 밝혔다.

조 전 위원장은 3제로를 ‘국민과 함께하는 개혁’으로 규정했다. 그는 내년 6월 지방선거에서 국민의힘 광역단체장 ‘제로화’를 위해 서울시장 선거에서 더불어민주당과 연대하겠다는 입장이다.

사회권 선진국 비전은 우리 국민들이 북유럽 선진국들과 같은 높은 수준의 복지서비스를 국가로부터 제공받을 수 있도록 하겠다는 취지다. 육아 걱정 없고 국민 건강권이 보장되는 ‘돌봄 국가’를 실현하겠다는 것이 조 전 위원장의 구상이다. 그 연장선에서 “덴마크보다 강한 복지 대한민국”을 목표로 삼고 있다.

조 전 위원장은 기업이 사용하는 전력을 2050년까지 100% 재생에너지로 전환하는 RE100 실현 및 기후위기 극복, 과학정책을 과학자가 주도하는 시스템 구축도 이루겠다고 했다. 아울러 성·장애인 차별 없는 세상을 만들겠다고도 했다.

조 전 위원장은 10일 국회에서 공식 출마 기자회견을 열고 선거운동에 나선다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지