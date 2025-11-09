수능날 이어폰·보조배터리 가져가도 될까?…기억해야할 수능 유의사항 [입시톡톡]

2026학년도 대학수학능력시험이 며칠 남지 않았다. 수능에선 사소한 실수도 결과에 큰 영향을 미칠 수 있는 만큼 수험생들은 유의사항을 꼭 숙지해야 한다. 특히 반입금지 물품을 모르고 챙겨갔다가 부정행위로 적발될 수 있어 반입금지 물품 목록을 확인하는 것이 중요하다.

◆블루투스 이어폰 등 모든 전자기기 금지

9일 교육부에 따르면 시험 중 활용 여부나 기능과 무관하게 모든 전자기기는 원칙적으로 시험장 반입이 금지된다.

반입금지 전자기기에는 ▲휴대전화 ▲스마트워치 ▲태블릿PC ▲이어폰 등 블루투스 기능을 포함한 통신·결제 기능이 있는 모든 물품이 포함된다.

또 전자식 화면표시기(LCD·LED)가 있는 모든 물품도 금지된다. 전자사전은 물론, 전자식 화면표시기가 있는 시계, 텀블러도 소지해선 안 된다.

이 밖에 전자담배, 보조배터리 등 기타 충전식 물품 일체도 금지된다.

혹시 이런 물품을 가지고 시험장에 들어갔을 경우에는 1교시 시작 전 감독관에게 반드시 제출해야 한다. 만약 전자기기를 제출하지 않고 가지고 있다가 적발될 경우 부정행위로 처리돼 당해 시험은 무효가 된다. 제출한 물품은 시험 종료 후 되돌려받을 수 있다.

◆개인 샤프·볼펜 시험 중 휴대 불가

시험장에 가지고 가서 쉬는 시간에 휴대해도 되지만 시험을 보는 시간에는 휴대해선 안 되는 물품도 있다. ▲투명종이(기름종이) ▲연습장 ▲개인 샤프 ▲예비 마킹용 플러스펜 ▲볼펜 등은 시험 볼 때 가지고 있어선 안 되고 적발 시 압수 처리된다.

특히 교과서, 참고서(문제집), 기출 문제지 등은 시험시간에 가지고 있는 것이 적발될 경우 즉시 부정처리 되므로 주의해야 한다.

반면 ▲신분증 ▲수험표 ▲검은색 컴퓨터용 사인펜 ▲흰색 수정 테이프 ▲흑색 연필 ▲지우개 ▲샤프심(흑색 0.5㎜) ▲시침·분침(초침)이 있는 아날로그 시계 ▲마스크(감독관 사전 확인 필요)는 시험 중에도 소지할 수 있다.

또 보청기, 돋보기, 연속혈당측정기 등 개인의 신체조건 또는 의료상 특별한 이유로 휴대가 필요한 물품은 매 교시 감독관의 사전 점검을 거친 후 휴대할 수 있다.

◆예비소집 꼭 참여해야…8시10분 입실

모든 수험생은 시험 전날 실시되는 예비소집에 반드시 참여해 수험표를 수령하고, 시험 유의사항 등 각종 안내 사항을 전달받아야 한다. 시험 당일 시험장을 잘못 찾아가는 일이 없도록 수험표에 기재된 시험장 위치도 사전에 확인하는 것이 좋다.

시험 당일에는 수험생은 수험표와 사진이 부착된 유효기간 내의 신분증을 지참하고 오전 8시10분까지 지정된 시험실에 입실해야 한다. 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 주민등록번호가 표시된 여권, 청소년증, 외국인등록증, 주민등록증·청소년증 발급신청확인서, 성명·생년월일·학교장 직인이 기재된 학생증 모두 가능하다. 다만 모바일 신분증은 안된다.

수험표를 분실했다면 응시원서에 붙인 사진과 동일한 사진(1장)과 신분증을 가지고 시험 당일 오전 8시까지 시험장 내 시험 관리본부로 찾아가면 수험표를 재발급받을 수 있다. 사진이 없는 경우에도 시험 관리본부에 신고하면 임시 수험표를 발급받을 수 있다.

답안지에는 배부받은 검은색 컴퓨터용 사인펜만을 사용하는 것이 원칙이며, 필적확인문구도 검은색 컴퓨터용 사인펜으로 기재해야 한다. 샤프 또는 연필로 답안을 기재하거나 이중 표기 등에 따른 불이익은 수험생 본인이 감수해야 하므로 주의가 필요하다.

종료령이 울리면 즉시 필기도구를 놓고, 답안지는 오른쪽, 문제지는 왼쪽에 놓은 후 손을 밑으로 내린 다음 감독관의 지시에 따라야 한다.

◆4교시 탐구영역 응시방법 숙지

4교시 한국사 영역에 응시하지 않으면 해당 시험이 무효 처리되고 성적 통지표 전체가 제공되지 않으므로 모든 수험생은 반드시 4교시 한국사 영역에 응시하여야 한다.

4교시 사회·과학탐구 영역은 수험생 본인이 선택한 과목 순서에 맞게 응시해야 하며, 수험생은 해당 순서의 선택과목 문제지만 책상 위에 올려놓고 풀 수 있다. 본인이 선택한 4교시 선택과목 및 순서는 수험표와 수험생 책상 상단에 부착된 스티커를 통해 확인할 수 있다.

만약 ‘생활과 윤리’가 제1선택과목, ‘물리학Ⅰ’이 제2선택과목인 수험생이 1선택 시간에 ‘물리학Ⅰ’을 풀거나 1선택 시간에 ‘생활과 윤리’와 ‘물리학Ⅰ’ 문제지를 동시에 푸는 경우 부정행위로 처리된다는 점에 유의해야 한다.

또 탐구영역에서 2개 과목 응시를 선택한 수험생이 제2선택 과목 시간에 이미 종료된 제1선택 과목의 답안을 수정하거나 작성할 경우에도 부정행위 처리돼 해당 시험이 무효가 된다.

