‘리틀 김연경’ 손서연 앞세운 U-16 대표팀, 아시아선수권 제패...손서연은 득점왕-MVP 2관왕

한국 여자배구 16세 이하(U-16) 대표팀이 ‘리틀 김연경’ 손서연(경해여중)의 맹활약을 앞세워 2025 U-16 아시아선수권대회 첫 우승을 차지했다.

이승여 청주 금천중학교 감독이 이끄는여자 U-16 대표팀은 9일(한국시간) 요르단 암만에서 열린 2025 U-16 아시아선수권대회 결승에서 혼자 30점을 몰아친 손서연을 앞세워 대만을 3-2로 꺾었다. U-16 아시아선수권은 2023년 출범해 올해로 2회째를 맞는 대회로, 한국은 2회 만에 우승을 차지하는 기쁨을 누렸다. 한국은 4강 진출을 통해 내년 칠레에서 열리는 국제배구연맹(FIVB) 17세 이하( U-17) 세계선수권 출전권을 따낸 상태다. 이번 대회에서 총 141점을 폭발시킨 한국의 에이스 손서연은 득점왕과 최우수선수(MVP)까지 2관왕에 올랐다. 한국의 주전 세터 이서인(경해여중)은 세터 부문 1위에 올랐다. 반면 대만은 한국의 벽에 막혔고, 준결승에서 우승 후보였던 중국을 3-1로 꺾는것을 위안으로 삼았다. 3-4위 결정전에서는 중국이 ‘디펜딩 챔피언’인 일본을 3-2로 누르고 동메달을 건졌다.

준결승에서 초대 챔피언 일본을 3-2로 꺾고 결승에 오른 한국은 대만과 첫 세트에 고전했다. 1세트 공방 끝에 듀스에 접어들었지만, 26-26에서 상대의 후위 공격에 이은 세터 이서인의 토스 범실로 세트를 잃었다. 한국은 2세트 들어 삼각편대인 손서연과 박예영(천안봉서중), 장수인(경남여중)을 앞세워 막판 집중력을 발휘하며 승부의 추를 기울였다. 21-20에서 손서연의 연타와 장수인의 블로킹으로 23-20을 만들었고,24-21 세트포인트에서 장수인의 연타로 세트를 마무리했다. 기세가 오른 한국은 3세트 1-1 동점에서 7연속 득점하는 놀라운 공격으로 점수를 벌렸고, 8-2에서도 다시 연속 5점을 몰아치며 일찌감치 승부를 갈랐다.

한국은 4세트 13-8로 앞서면서 우승을 차지하는 듯 했으나 갑작스러운 리시브 불안으로 연속 6점을 헌납해 13-14로 역전을 허용하며 결국 19-25로 세트를 잃었다.

최종 5세트에도 막판까지 공방이 펼쳐졌지만, 한국이 강한 뒷심으로 역전 우승을 완성했다. 10-10 동점에서 상대 공격 범실과 손서연의 직선 강타로 균형을 깬 우리나라는 14-13 매치 포인트에서 장수인이 대각선 코트를 가르는 강타로 대역전승의 마지막 퍼즐을 맞췄다. 한국의 장수인(20점)과 이다연(18점·중앙여중), 박예영(13점)도 두 자릿수 득점으로 결승 승리에 기여했다.

