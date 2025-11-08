1197회 로또 1등 각 22억원씩…자동 11명·수동 2명

8일 제1197회 동행복권 로또 추첨 결과 1, 5, 7, 26, 28, 43가 1등 당첨 번호로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 30이다.

6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 13명이다. 각각 22억508만9827원을 받는다. 5개 번호와 보너스 번호를 맞춘 2등은 74명으로 당첨금은 6456만3441원이다.

5개 번호를 맞춘 3등 3087명은 각각 154만7683원을 받는다. 4개 번호를 맞춘 4등 당첨자 16만2871명은 5만원씩을, 3개 번호를 맞춘 5등 당첨자 275만1422명은 5000원씩 가져간다.

1등 당첨자 13명 중 11명은 자동선택이다. 판매점은 ▲일등(서울 강동구 양재대로 1500 101호) ▲다람쥐로또(서울 마포구 동교로 40 1층) ▲인터넷 복권판매사이트(동행복권) ▲오케이상사(서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점) ▲하영(인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호)다.

또 ▲대전우표사(대전 동구 중앙로204번길 16-1) ▲로토피아(경기 광명시 오리로 371 상가1층102호) ▲그린마트(경기 성남시 분당구 대왕판교로 255 107호) ▲정통복권방(경기 수원시 팔달구 매산로116번길 32) ▲대박찬스(충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3) ▲춘향로또(전북 남원시 동림로 102-1)이다.

수동선택은 2명으로 ▲로또 복권방(경기 양주시 칠봉산로 195-7 102호(봉양동)) ▲로또복권방(경기 의정부시 평화로 223)다.

당첨금 지급 기한은 지급 개시일로부터 1년 이내다. 당첨금 지급 마지막 날이 휴일이면 다음 영업일까지 받을 수 있다.

