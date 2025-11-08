울산화력 보일러 타워서 '위험 경보음'…실종자 수색 중단

한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 8일 오후 경보음이 울리면서 실종자 수색작업이 중단됐다.

소방당국 등에 따르면 이날 오후 5시 25분께 사고 현장에서 붕괴 위험을 감지하는 센서가 작동하면서 대피 안내방송이 송출, 현장 구조·수색 인력과 장비, 유관기관 관계자들이 안전지대로 긴급 철수했다.

경보음이 울린 센서는 기울기를 감지하는 장치로 당초 보일러 타워 4호기에서 울린 것으로 알려졌으나 확인 결과 사고로 붕괴된 5호기에서 작동한 것으로 파악됐다.

중앙사고수습본부가 2차 사고 방지를 위해 붕괴된 보일러 타워 5호기에 설치한 것으로 알려졌다.

경보 원인은 아직 파악되지 않았으며, 오작동 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

소방당국 관계자는 "실제 붕괴 위험이 있는지 단순한 오작동인지 아직 확인되지 않았다"며 "안전이 확보될 때까지 일단 수색을 중단할 계획"이라고 전했다.

지난 6일 오후 2시 2분께 한국동서발전 울산화력발전소에서 철거를 앞둔 높이 60m의 보일러 타워가 무너져 작업자 9명을 덮쳤다.

이 가운데 2명은 사고 발생 21분 만에 구조됐으나 나머지 7명은 붕괴된 구조물에 매몰됐다.

매몰된 7명 가운데 현재까지 3명이 사망했고 2명은 숨진 것으로 추정되고 있으며, 나머지 2명은 아직 매몰 지점조차 확인되지 않은 상태다.

