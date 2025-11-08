"괜찮을까요?" "어쩌면요"…사랑을 기억하는 두 헬퍼봇 이야기

‘어쩌면 해피엔딩’ 초연 10주년 기념 공연이 시작됐다. 지난 6월 미국 토니상 6개 부문을 석권한 한국 뮤지컬의 기적이다. 그간 300석 안팎의 극장에서 공연하다 이번엔 500석 규모로 무대를 키웠는데도 올 연말까지 모든 표가 팔렸다.

토니상을 석권한 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 10주년 공연에서 헬퍼봇 올리버와 클레어가 낡은 아파트에서 서로에게 마음을 열어가고 있다. NHN링크 제공

무대는 제주가 해저터널로 육지와 연결된 미래 서울. 인간을 돕기 위해 만들어진 안드로이드 ‘헬퍼봇’들이 모여 사는 낡은 아파트가 배경이다. 주인공은 헬퍼봇 5세대 올리버와 6세대 클레어. 식물을 가꾸고, 존 콜트레인과 빌 에번스의 재즈를 즐길 줄도 알지만 본질에서는 기계다. 스스로 부품을 주문해 자신을 수리하며 인간처럼 행동하지만 어딘가 삐걱댄다. 무엇보다 ‘감정 인식’은 설계에서 빠져 있다. 그러던 어느 날, 클레어가 외톨이 올리버 집 문을 세 번 두드리면서 두 헬퍼봇 세계가 변한다. 서로에게 마음을 내어주고 애틋한 감정에 어쩔 줄 모르는 모습은 영락없는 청춘이다.

“내 문을 두드려줘서 고마웠어.”(올리버) “문을 열어줘서 고마웠어.”(클레어)

‘어쩌면 해피엔딩’ 10주년 공연에서 헬퍼봇 올리버와 클레어가 즐거운 시간을 보내고 있다. 토니상을 석권한 이 작품은 단종된 로봇들이 사랑을 통해 성장하는 이야기를 담아냈다. NHN링크 제공

‘로봇이 사랑을 배운다’는 설정이지만, 실제로는 인간의 삶을 비추는 인생 교습서에 가깝다. 타인과의 관계에서 생긴 상처를 치유하고, 사랑의 뒷면에 숨은 연민과 고통, 슬픔을 깨닫는 과정을 통해 유한한 삶을 사랑으로 충전하는 용기를 보여준다. 혼자일 때보다 함께할 때 더 충만해지고, 서로의 흔적을 방 안에 남기며, 타인의 온기로 자신의 감각을 느끼는 두 헬퍼봇의 모습은 ‘연애를 사치’라 말하는 요즘 젊은 세대를 떠올리게 한다. 결국 인간은 사랑을 통해 성장한다는 것을 로봇들이 보여준다.

‘어쩌면 해피엔딩’은 서사만큼 음악도 빼어나다. 현악기와 피아노로 서정적인 분위기를 짜면서 곳곳에 재즈 선율을 더해 아날로그 감성을 배가시킨다. 클래식의 정제미와 재즈의 즉흥성이 맞물린 음악은 두 로봇의 내면을 따라 흐르며 관객의 감정선을 깊숙이 흔든다. 섬세한 주인공들의 노래는 감정의 파문을 고스란히 전하며, 관객의 마음에 오래 남는다.

작은 무대에서 시작해 브로드웨이까지 진출한 이 작품은 이번 공연에서 연출, 무대, 조명, 영상이 새롭게 정비됐다. 두 헬퍼봇의 클래식한 거실 등 아날로그한 감성은 그대로지만, LED 화면으로 구성된 배경이 시각적 깊이를 더한다. 올리버와 클레어가 함께 떠난 제주 여행에서 반딧불이를 만나는 장면, 클레어의 기억 속 추억을 시각화한 장면은 시적이면서도 감각적인 아름다움을 자아낸다. 클레어는 “화분은 햇볕에 너무 오래 두면 안 돼요”라며 다정하게 말하고, 올리버는 종이컵 전화기를 내밀며 소통하려 한다. 인간보다 더 인간적인 두 존재의 대화 속에는 오래된 온기가 스며 있다.

토니상을 석권한 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’의 10주년 공연의 한 장면. 클레어 역을 맡은 전미도가 사랑의 슬픔까지 배워가는 안드로이드로서 대체불가능한 연기와 노래를 보여주고 있다. NHN링크 제공

두 헬퍼봇의 사랑은 유한성 속에서 더욱 빛난다. 단종된 로봇으로서 클레어에게 남은 작동일수는 300~500일, 올리버는 900~1200일 남짓. 자신으로 인해 상대가 슬퍼할 것을 두려워한 클레어는 기억 소거를 결심한다. 결국 그녀는 혼자였던 시간으로 돌아가려 하지만, 올리버는 그 선택마저 존중한다. 사랑이란 상대가 허락하는 만큼만 머무는 일임을 알고 있기 때문이다. 다만 올리버는 클레어를 위해 기억을 지운 ‘척’한다. 객석 여기저기서 눈물을 훔치는 소리가 들린다. 클레어 역시 로봇이지만 눈시울이 붉혀져 있고 때로는 눈물을 삼키는 소리가 들린다. 클레어가 정말 기억을 소거했는지는 관객 해석에 맡겨지는데 배우마다 느낌이 다르다고 한다.

지난 6일 낮 공연에는 이 작품으로 수많은 연기상을 휩쓴 전미도가 클레어로 특별 출연했다. 드라마 ‘슬기로운 의사생활’ 이후 TV스타로 활동 중이지만 타고난 뮤지컬 배우임을 보여준 무대였다. 작은 방 안에 틀어박혀 있던 올리버의 일상에 전미도의 클레어는 특유의 발랄함으로 스며든다. 티격태격하면서도 서로에게 소중한 존재가 되어가는 과정을 대체 불가한 연기와 노래로 표현해냈다.

2016년 초연 이후 많은 이들이 사랑해온 명장면, 클레어와 올리버의 첫 키스 장면은 여전히 찬란하다. 감전된 듯 전율하는 사랑의 순간을 전미도는 올리버 역을 맡은 정휘를 상대로 눈부시게 펼쳐냈다. 또 섬세한 선율 위에서 미묘한 감정의 변화부터 격정적인 사랑과 슬픔까지 한 호흡으로 노래하며, 이 작품이 자신에게 어떤 의미인지 증명했다. 마지막 장면에서 전미도는 사랑의 기억을 지키는 쪽으로 클레어의 선택을 연기했다. 사랑의 불확실성을 받아들이는 용기였다.

“괜찮을까요.”(클레어) “어쩌면요.”(올리버)

서울 두산아트센터에서 1월 25일까지.

