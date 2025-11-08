“이런 XX들”…도경완·장윤정 부부, ‘사망설’ 가짜뉴스에 분노 폭발

가수 장윤정이 자신을 둘러싼 ‘사망설’ 가짜뉴스에 대해 직접 목소리를 냈다. 뉴스1

트로트 가수 장윤정이 자신을 둘러싼 황당한 ‘사망설’ 가짜뉴스에 직접 입장을 밝혔다.

지난 7일 장윤정은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “연락이 많이 와서… 걱정 마세요. 좋은 사진도, 글도 아니니 삭제할 예정입니다. 모두 건강하세요”라는 글과 함께 허위 뉴스 캡처 이미지를 공개했다.

해당 이미지에는 ‘가수 장윤정 씨가 45세의 나이로 갑작스럽게 세상을 떠났습니다’라는 문구와 함께 장윤정의 사진, 근조 화환 이미지 등이 포함돼 있었다. 실제 존재하지 않는 매체 로고와 날짜까지 표시돼 있어 누리꾼들의 분노를 샀다.

장윤정 인스타그램 갈무리

황당한 가짜뉴스에 장윤정은 “삭제할 예정”이라며 사실무근임을 강조했고, 남편 도경완은 “이런 XX들. 지금 누나 나랑 파전에 막걸리 먹고 있단 말이다”라며 댓글을 통해 분노를 드러냈다. 절친한 가수 신지도 “짜증나네 진짜!”라고 공감의 댓글을 남겼다.

최근 유튜브 등에서 ‘○○ 사망’, ‘충격 근황’ 같은 자극적인 제목으로 클릭을 유도하는 허위 영상들이 잇따라 확산되며 피해 연예인들이 속출하고 있다. 장윤정 역시 그 피해를 입은 셈이다.

한편, 장윤정은 2013년 아나운서 출신 방송인 도경완과 결혼해 아들 연우, 딸 하영을 두고 있다. 현재 건강에는 전혀 이상이 없으며, 활발히 방송 활동을 이어가고 있다.

