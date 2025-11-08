유통업계, 김장용품부터 홀리데이 아이템까지 풍성한 할인전

쌀쌀해진 날씨와 함께 겨울철을 맞이하면서 유통업계가 김장 준비를 위한 주방용품부터 홀리데이 뷰티 아이템까지 다양한 상품을 할인가에 선보인다.

8일 업계에 따르면 쿠팡이 다가오는 김장철을 맞아 필수 주방용품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 '김장하는 날 주방용품 세일(SALE)'을 오는 30일까지 진행한다.

이번 행사에는 락앤락, 테팔, 바겐슈타이거, 깨끗한데이, 키친아트, 이지엔 등 김장 준비에 필요한 인기 주방용품 브랜드가 대거 참여한다.

와우회원이라면 행사 기간 즉시할인 혜택을 받을 수 있다.

대표 상품으로는 깨끗한데이 스마일 무봉제 다용도 김장매트, 키친아트 스텐 다라이, EZn이지엔 김장봉투 대형, 제오닉 블랙 김장 김치통 원핸들, 락앤락 프레쉬 MEDI 원핸들 김치통, 바겐슈타이거 더 블랙 마그네틱 스텐 슬라이서 세트, 테팔 아이스포스 산도쿠 식도 등이 있다.

또 오는 9일까지 대규모 할인 기획전 '와우빅세일'을 개최한다. 쿠팡이 와우회원을 위해 매년 7월과 11월, 단 두 차례만 선보이는, 15개 전체 카테고리가 참여하는 행사다.

총 800여개 브랜드와 4만5000여개 상품이 참여해 다양한 쇼핑 혜택을 제공한다.

쿠팡은 고객의 쇼핑 편의를 위해 와우빅세일 베스트 셀링 추천, 브랜드 빅세일, 키워드 빅세일, 와우빅세일 랭킹특가, 직구 빅세일, 카테고리 빅세일 등 코너를 마련했다.

롯데쇼핑의 이커머스 롯데온은 연말을 맞아 홀리데이 뷰티 상품 강화에 집중하고 있다.

질스튜어트 뷰티 2025년 홀리데이 컬렉션을 롯데온에서 국내 최초 선론칭으로 선보인다.

'뷰세라(뷰티 세일 라인업)' 기간인 오는 16일까지 롯데온 단독 가격으로 판매할 예정이다.

이번 질스튜어트 뷰티 홀리데이 컬렉션은 리본을 테마로 한 로맨틱한 메이크업 아이템으로 구성됐다.

대표 상품으로는 아이섀도, 아이라이너, 립스틱, 하이라이터로 구성된 '리본 패션쇼 컬렉션'을 준비했다.

또 오는 12일까지 '인생을 맛있게 농심' 기획전도 진행한다.

'신라면'을 비롯해 '생생우동'과 면과 떡볶이를 함께 즐기기 좋은 '생생 납작 떡볶이면' 등을 만나볼 수 있다.

'누룽지팝'과 같은 스낵류도 할인된 가격에 구입이 가능하다.

11번가, 특가 혜택으로 '그랜드십일절' 열기 이어간다

11번가가 쇼핑축제 '2025 그랜드십일절'을 11일까지 진행하며 국내외 대표 브랜드 및 판매자들과 협업한 특가 혜택을 선보인다.

고물가 속 히트 상품군으로 자리잡은 '이(e)쿠폰'을 온라인 최저가 수준에 판매하고 있다.

8일 공차(최대 20% 할인), 9일 파스쿠찌(최대 30% 할인), 10일 피자헛(최대 50% 할인) 등 브랜드별 e쿠폰을 특가에 선보인다.

오는 11일에는 '구글 플레이 기프트코드 10만원권'(9만1000원)을 비롯해, 5만원권, 3만원권, 1만원권 등 금액대별 '구글 플레이 기프트코드'를 각각 9%의 할인율로 판매한다.

하루동안 이슈라이징 브랜드 1곳의 상품을 파격 할인하는 '원데이빅딜'도 진행 중이다.

오는 10일에는 5성급 호텔 '신라모노그램 강릉'의 숙박 패키지를 최대 혜택 적용 시 12만원대부터 만나볼 수 있다.

