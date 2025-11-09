수험생 집중력·면역력 챙기는 건강기능식품 눈길

2026학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 체력과 집중력, 면역력 관리에 대한 관심이 높아지면서 ‘수험생 케어’를 위한 건강기능식품이 주목받고 있다.

수능이 코앞으로 다가온 수험생들이 막바지 학습에 몰입하면서 피로 누적과 면역력 저하를 호소하는 사례가 늘자, 업계에서는 간편하게 섭취할 수 있는 건강기능식품을 잇달아 선보이고 있다. 홍삼스틱과 젤리 등 간편 섭취형 제품부터 구매 접근성을 높인 편의점 전용 제품까지 다양화된 라인업으로 수험생과 학부모 수요 공략에 나서는 모습이다.

9일 업계에 따르면 식음료 건강기업 일화는 수험생의 체력과 면역력, 혈당 밸런스를 한 번에 관리할 수 있는 건강기능식품 ‘혈당케어 홍삼스틱’을 선보였다. 혈당케어 홍삼스틱은 당류 0g으로 부담 없이 섭취할 수 있으며, 1포당 진세노사이드 7mg을 함유해 면역력 증진과 피로 개선에 도움을 준다.

여기에 바나바잎 추출물의 주요 성분인 코로솔산을 더해 식후 혈당 상승 억제에도 도움을 준다. 스틱형 구조로 제작돼 휴대성과 섭취 편의성을 높였으며, 바쁜 수험생활 중에도 손쉽게 건강을 챙길 수 있다.

이외에도 면역력 강화와 피로 회복에 도움을 주는 ‘진웰스 발효홍삼 컴파운드K 스틱’도 눈길을 끈다. 해당 제품은 특허 받은 발효 기술을 기반으로 체내 면역력 증진과 피로 회복에 도움을 주는 사포닌 성분의 흡수율을 최대 94배, 흡수속도는 최대 4배까지 높인 것이 특징이다.

대웅제약은 수험생과 청소년을 겨냥한 신제품 '임팩타임 A+ 스틱젤리'를 선보였다. 커피나 에너지음료 대신 섭취할 수 있는 ‘스터디 젤리’ 콘셉트로, 휴대와 섭취가 간편한 스틱형 젤리 타입이 특징이다.

해당 제품은 식물성 천연 카페인과 L-테아닌을 2:1 비율로 조합해 카페인으로 인한 긴장감은 줄이고 안정적인 몰입을 돕는다. 또한 콜린, 이노시톨, 타우린 등 집중력과 활력 유지에 도움을 주는 성분을 함께 담았으며, 비타민B군 8종과 상큼한 레몬농축액으로 피로 해소 효과를 더했다.

동아제약은 수험생과 직장인 등 바쁜 일상 속에서도 손쉽게 건강을 챙길 수 있는 CU 편의점 전용 건강기능식품 브랜드 ‘셀파렉스 바로’를 출시했다. 즉시성·즉효성·휴대 편의성을 갖춘 소포장 건강기능식품으로, 스트레스로 인한 긴장감 완화(테아닌) 및 눈 건강(루테인), 항산화(비타민 C1000) 등 기능별 건강 관리를 위한 제품 총 8종으로 구성됐다.

모든 제품은 5~10일치 소포장 단위로 제작돼 휴대와 보관이 용이하며, 시험기간 집중력 저하나 피로 누적을 겪는 수험생들이 가까운 편의점에서 즉시 구매해 섭취할 수 있는 간편형 건강기능식품으로 주목받고 있다.

