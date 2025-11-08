“총기 오발로 14세 동생 사망”…스페인 前국왕 69년만의 뒤늦은 고백

뇌물 스캔들로 양위한 스페인 전 국왕 후안 카를로스 1세(87)가 10대 시절 동생과 총을 가지고 놀다가 동생을 죽음에 이르게 한 사건의 경위를 69년 만에 털어놓았다.

영국 일간 텔레그래프와 가디언에 따르면, 아랍에미리트(UAE) 아부다비에 거주하는 후안 카를로스 1세는 지난 5일(현지시간) 프랑스에서 회고록 ‘화해’ 프랑스어판을 출간했다. 스페인어판은 12월 초에 출간된다.

사진=EPA연합뉴스

회고록에 따르면, 1956년 3월 당시 18세로 사관학교 생도였던 후안 카를로스는 포르투갈에 망명해 지내고 있던 아버지 후안 데 보르본과 가족을 방문했다.

후안 카를로스와 알폰소는 위층 방에서 권총을 가지고 놀고 있었다. 후안 카를로스는 권총에 탄창이 없어 위험하지 않다고 생각했지만, 약실에 총알이 한 발 남아있다는 사실을 몰랐다고 썼다.

후안 카를로스는 “총이 공중에 발사됐고 총알이 튀어나와 내 동상의 이마에 정확히 맞았다”며 “동생은 아버지 팔 안에서 숨을 거뒀다”고 썼다.

아버지 후안 데 보르본은 알폰소의 시신을 스페인 국기로 감쌌고 나중에 바다에 총을 던져버렸다.

후안 카를로스의 동생 알폰소는 14세에 이마에 총알 한 발을 맞고 사망했는데, 후안 카를로스와 가족은 그동안 이 사건에 대해 언급하지 않았으며 관련한 사법 조치도 없었다.

후안 카를로스는 회고록에 “동생이 그립다. 그는 내 친구였고 엄청난 구멍을 남겼다”며 “동생이 죽지 않았더라면 내 삶은 덜 불행했을 것”이라고 썼다.

스페인 제2공화국 수립으로 퇴위한 알폰소 13세의 아들 후안은 왕위에 오르지 못했다. 독재자 프란시스코 프랑코는 후안 데 보르본 대신 그의 아들인 후안 카를로스를 왕위 후계자로 세웠다.

2014년 뇌물 스캔들 등으로 아들 펠리페 6세에게 양위한 후안 카를로스는 “아들이 의무감에 내게서 등을 돌리고 친구라던 이들도 등을 돌리고 나니 나는 영원히 자유로워질 수 없음을 깨달았다“고도 적었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지