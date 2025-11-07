특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 김건희 자택서 ‘디올’ 20여개 확보

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 ‘대통령실 관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 집행했던 윤석열 전 대통령 부부 자택 압수수색에서 명품 제품을 스무개 넘게 확보한 것으로 7일 파악됐다.

법조계에 따르면 특검팀은 전날 윤 전 대통령 부부 자택이 있는 서울 서초구 아크로비스타에 수사관을 보내 명품 브랜드 디올의 재킷 16벌, 허리띠 7개, 팔찌 1개를 압수했다.

김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 21그램 사무실 압수수색한 6일 서울 성동구 21그램 사무실로 수사관들이 들어서고 있다. 21그램은 김건희씨가 운영했던 전시기획사인 코바나컨텐츠가 주회한 전시회를 후원하는 등 김씨와 관계가 있는 업체로, 이후 대통령 관저 공사를 맡게 됐다. 김씨와의 친분을 통해 관저 공사를 수주하게 된 것이 아니냐는 의혹이 일었다. 뉴시스

특검팀은 자택에 있는 디올 제품 전체를 압수 대상으로 적시한 영장을 발부받아 수십 점을 일괄 확보하고자 했다. 다만 김건희씨 측이 반발하자 변호인단과의 협의 후 선별 작업을 거쳐 일부 제품만 가져간 것으로 알려졌다.

압수수색 영장에는 김태영 21그램 대표와 그의 아내 조모씨가 청탁금지법 위반 혐의 피의자로 적시된 것으로 파악됐다. 특검팀은 조씨에게 청탁금지법 위반 혐의를 새로 적용한 것으로 알려졌다. 특검팀은 조씨가 2022년 김씨에게 디올 가방과 의류 등을 건넨 정황을 포착, 해당 물품이 대통령실 관저 이전 및 증축 공사 수주 청탁용인지 등을 확인하는 것으로 알려졌다.

특검팀은 이에 대해 지난달 서울시 종로구 디올코리아 본사를 압수수색해 구매내용 등 관련 자료를 확보한 것으로 파악됐다. 특검팀은 해당 구매내역과 전날 김씨 자택에서 확보한 물품을 비교하는 방식으로 실제 조씨가 구매한 상품이 김씨에게 건네졌는지 등을 확인할 것으로 보인다.

특검팀은 김씨가 해당 물품을 받았는지까지는 명확히 확인되지 않은 만큼 압수수색영장에는 김씨를 참고인으로 기재했다. 특검팀 관계자는 이날 정례 브리핑에서 “이 사건은 관저 이전과 관련된 의혹으로 업체 측이 피의자”라며 “그 과정에서 밝혀진 금품수수 정황과 관련해서는 정확한 경위가 조사돼야 해 아직 참고인 신분으로 둔 것”이라고 설명했다. 특검팀은 압수물 분석이 끝나는 대로 조씨 등 관련자를 소환해 정확한 사실 관계와 대가성 여부를 확인한다는 방침이다.

변호인단은 김씨가 사비로 구매한 제품까지 압수됐다며 별건 수사 가능성이 의심된다는 입장이지만, 특검팀 관계자는 “법원으로부터 적법하게 발부받은 영장”이라고 일축했다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨. 뉴시스

21그램 대표 부부는 김씨와 친분이 깊다고 전해진다. 조씨는 2022년 7월 세계평화통일가정연합(통일교) 측이 건진법사 전성배씨를 통해 김씨에게 전달한 샤넬 가방을 다른 제품으로 교환하려 김씨 최측근인 유경옥 전 대통령실 행정관과 샤넬 매장을 방문한 것으로 전해졌다.

특검팀은 종합건설업 면허가 없는 21그램이 윤 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수의로 계약해 특혜를 받았다는 의혹에 대해 수사 중이다. 21그램은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고, 코바나컨텐츠 사무실 설계와 시공을 맡은 업체기도 하다. 이에 김씨와 친분을 앞세워 관저 공사를 따냈다는 의혹이 제기됐다. 본래 윤 전 대통령 당선 직후인 2022년 다른 회사가 공사를 먼저 의뢰받았지만, 그해 5월 대통령경호처가 돌연 21그램으로 공사업체를 바꾼 것으로 알려졌다.

한편, 특검팀은 김씨에게 금거북이 등 금품을 건네고 공직 인사를 청탁했다는 의혹을 받는 이배용 전 국가교육위원장에게 13일 오전 10시 출석해 조사받으라고 통보했다고 이날 밝혔다.

