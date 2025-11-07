한샘, 공간개선 사업 1000호 돌파…11년간 2만명에게 온기 전해

종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 지역사회 노후 공간을 새롭게 단장하는 공간개선 사업이 1000호를 돌파했다고 7일 밝혔다.

공간개선사업은 2015년부터 지속해온 대표 사회공헌 프로그램으로 지난 11년간 약 2만명이 혜택을 받았다.

한샘 임직원들과 푸른지역아동센터 관계자 등이 한샘의 1000번째 공간 개선을 기념해 촬영하고 있다. 한샘 제공

한샘은 저소득 가정과 난치병 어린이, 순직 소방공무원 가정 등 도움이 필요한 이들이 새로운 꿈을 펼칠 수 있도록 공간을 새롭게 단장했다. 또 아동·청소년과 노인 복지 시설, 소방서도 쾌적하고 안전한 환경으로 리모델링해 수혜자들이 편안하게 지낼 수 있도록 도왔다.

이번 1000번째 공간은 경기도 시흥시 푸른지역아동센터로, 낡고 비좁았던 부엌과학습실을 새롭게 단장해 아이들이 안전하고 즐겁게 생활할 수 있는 공간으로 재탄생했다.

한샘 관계자는 “1000호 달성은 한샘이 공간의 힘으로 사람들의 삶을 바꿔온 11년의 여정이자 기업의 본질적인 역량을 사회에 환원해 온 상징적 성과”라며 “앞으로도도움이 필요한 이웃을 위한 공간개선과 봉사활동을 지속해 지역사회와 상생하는 활동을 이어가겠다”고 말했다.

